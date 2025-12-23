【12月24日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

Nearly a year after a ceasefire between Israel and Hezbollah took effect, the Lebanese army on Friday hosted a rare media tour of a tunnel it said was used by the terrorist group, showcasing what it described as the first phase of a broader effort to dismantle Hezbollah’s military infrastructure south of the Litani River.

The tour, announced via the army’s official X account, included a visit to a 100-meter (328-foot) underground passage that, according to the Lebanese military, had been operated by Hezbollah as both a kitchen and a field hospital.

Journalists were accompanied by senior Lebanese army officers, who provided a detailed briefing at the command center for the southern Litani sector. The briefing outlined steps taken in the campaign to neutralize Hezbollah's armed presence in the region. These included the closure of cross-border passages, the seizure of weapons and ammunition and efforts to neutralize tunnels dug by the Iranian-backed group.

The army said it had also reinforced its troop deployments across the area, "despite the difficulties and challenges facing the military system."

中譯：

在以色列和真主黨停火生效近一年後，黎巴嫩軍方週五舉辦了一次罕見的媒體參觀活動，展示一條據稱是恐怖組織真主黨使用的地道，並稱這是在利塔尼河以南地區拆除真主黨軍事基礎設施的第一階段行動。

這次參觀活動透過軍方官方社群媒體X帳號宣布，其中包括參觀一條長達100公尺（328呎）的地下通道。黎巴嫩軍方表示，這條通道曾被真主黨用作廚房和野戰醫院。

記者們由黎巴嫩高級軍官陪同參觀，軍官們在南部利塔尼區的指揮中心進行詳細的簡報，概述為解除真主黨在該地區的武裝存在所採取的措施。這些措施包括關閉跨境通道、收繳武器彈藥，以及清除這個由伊朗支持的組織所挖掘的地道。

軍方表示，他們也加強在該地區的部隊部署，「儘管軍事系統面臨著困難和挑戰」。

-關鍵軍語-

※ceasefire：停火

※field hospital：野戰醫院

（達志影像／路透社資料照片）