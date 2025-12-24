【12月25日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

Russia's leading film studio and several regional historical museums are buying drones and military-capable electronic equipment for use in Ukraine in what appears to be an unusual example of cultural institutions being forced to spend budget funds on the war effort.

廣告 廣告

According to RFE/RL, between June 2024 and October 2025 Mosfilm purchased six models of popular drones equipped with night-vision cameras, along with various electronic warfare systems .

The studio - a state-backed enterprise at the heart of Russia's venerable film industry - purchased drone detectors, jammers, and other electronic warfare stations, the documents showed.

It wasn't exactly clear where the equipment ended up; however, a 2022 government decree authorized all publicly funded institutions, including cultural organizations, to make such acquisitions as a way to support the all-out invasion of Ukraine.

Western countries imposed sweeping sanctions on Russia in the wake of the invasion in an attempt to choke off supplies of dual-use technology, electronics, and equipment Russia needs for its warfighting effort but is unable to manufacture itself.

中譯：

俄羅斯最大的電影製片廠及多個地區歷史博物館，正在購買可用於烏克蘭戰場的無人機與具軍事用途的電子設備，這似乎是文化機構被迫將預算資金用於戰爭的一個不尋常案例。

根據《自由歐洲電臺／自由電臺》報導，2024年6月至2025年10月間，莫斯科電影製片廠購買了6款熱門機型的無人機，這些無人機配備夜視攝影機及各種電子戰系統。

資料顯示，這家身居俄羅斯傳統電影產業核心、由國家支持的製片廠，購買了無人機探測器、干擾器與其他電子戰設備。

目前尚不清楚這些設備最後被送往何處，然而，2022年的一項政府法令已授權包括文化組織的所有受政府資助機構可進行此類採購，以支持對烏克蘭的全面入侵。

西方國家在俄羅斯侵烏後對其祭出全面制裁，試圖切斷軍民兩用技術、電子產品及設備的供應；這些物資是俄羅斯維持戰事所需，但其自身卻無法生產。

─關鍵軍語─

※night-vision：夜視

※dual-use：軍民兩用

（達志影像／美聯社資料照片）