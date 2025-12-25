【12月26日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

Macron announced Thursday that France is restoring military service on a voluntary basis in the face of the growing threat posed by Russia and the risk of a new conflict breaking out in Europe.

Almost three decades after France scrapped conscription, the head of state unveiled the new programme during a visit to an infantry brigade stationed in southeastern France. "A new national service is set to be gradually established, starting from next summer," Macron said in a speech at the Varces military base, in the French Alps.

Young volunteers will serve in France’s mainland and oversea territories only, not in France’s military operations abroad, Macron said. Around 80% will be aged 18 and 19, with the rest made up of candidates aged up to 25 who have specific skills, such as engineers.

Macron's announcement comes more than three and a half years into Russia's full-scale invasion of Ukraine.

He said France will aim to spend €64 billion in annual defence spending in 2027, the last year of his second term. That would be double the €32 billion in annual spending when he became president in 2017.

中譯：

法國總統馬克宏週四宣布，面對俄羅斯日益升高的威脅，以及歐洲可能爆發新衝突的風險，將恢復以志願役為基礎的兵役制度。

在終止徵兵制度將近30年後，馬克宏於前往法國東南部一支步兵旅視察時，公布了此項新計畫。馬克宏在法國阿爾卑斯山區的瓦爾賽斯軍事基地發表演說時表示：「一項新的國民服役制度，將從明年夏天開始逐步建立。」

馬克宏指出，年輕志願役將僅在法國本土及海外屬地服役，不會被派往法國的海外軍事行動。大約80%的志願役將是18至19歲的青年，其餘則由最多25歲的工程師等具備特定技能的人員組成。

馬克宏是在俄羅斯全面入侵烏克蘭逾3年半後做出此項宣布。

他表示，法國2027年度國防支出將達到640億歐元，在其第二任期的最後一年，年度支出將是他2017年上任時320億歐元的兩倍。

-關鍵軍語-

※conscription：徵兵

※defence spending：國防支出

（達志影像／路透社資料照片）