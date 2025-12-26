【12月27日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

Hollywood star Angelina Jolie paid a surprise visit to Ukraine in early November in a bid to help raise international awareness about escalating Russian war crimes against Ukrainian civilians.

Plenty of A-list celebrities have come to Ukraine since the outbreak of hostilities in 2022 to show their support for the country, but Jolie’s appearance was no mere photo opportunity. Instead, she traveled to the front line cities of Kherson and Mykolaiv in southern Ukraine to see for herself how Russia is systematically targeting the civilian population in a deadly campaign of drone strikes that has been likened to a ‘human safari.’

"The threat of drones was a constant, heavy presence. You hear a low hum in the sky. It’s become known locally as a ‘human safari,’ with drones used to track, hunt, and terrorize people, constantly," the American actor wrote in a post describing the Ukraine trip to her 15.8 million followers on Instagram.

"I was in protective gear, and for me, it was just a couple of days. The families here live with this every single day. They’ve moved their schools, clinics, and daycare into reinforced basements, determined that life will go on. It was hard but inspiring to witness. Many people spoke to me about the psychological burden of living under continual threat, and the deeper fear of being forgotten by the world."

Jolie’s visit struck a chord with the Ukrainian public at a time when concerns are mounting that the country’s fight for national survival is slipping out of the international headlines.

中譯：

好萊塢影星安潔莉娜．裘莉11月初突訪烏克蘭，幫助提高國際社會對俄羅斯針對烏克蘭平民不斷升級的戰爭罪行的認識。

自2022年敵對行動爆發以來，許多一線名人曾來到烏克蘭表示對該國的支持，但裘莉的出現並非僅為了拍照留念，相反的，她前往烏克蘭南部的前線城市赫爾松和米古拉耶夫，親自了解俄羅斯如何在一場致命的無人機襲擊行動中，系統性地鎖定平民人口；此類行動被比作「人類狩獵」。

這位美國演員在社群媒體IG發文，向她的1580萬粉絲描述烏克蘭之行：「無人機的威脅是一種持續、沉重的存在。你聽到天空中傳來低沉的嗡嗡聲。在當地，這已被稱為『人類狩獵』，無人機被用來追蹤、獵殺和不斷恐嚇平民。」

「我當時穿著防護裝備，對我來說這只不過幾天，而這裡的家庭每天都生活在這種環境下。他們將學校、診所和托兒所遷到加固的地下室，堅定繼續過生活。親眼目睹這一切令人難過卻又鼓舞人心。許多人向我講述了活在持續威脅下的心理負擔，以及被世界遺忘的更深層恐懼。」

在人們愈來愈擔心國際新聞媒體降低對烏克蘭為國家生存而戰的關注度之際，裘莉的訪問引起了烏克蘭民眾的共鳴。

-關鍵軍語-

※war crime：戰爭罪

※safari：狩獵

