【12月28日】看軍聞學英語
原文：
Thailand’s military on Wednesday sent troops, helicopters and boats to rescue people stranded by flooding in southern provinces that has killed at least 33 people and displaced more than two million others over the past week.
The sudden floods across nine provinces prompted a large deployment of resources by the Thai military, including a C-130 military transport plane that the Air Force sent to deliver aid supplies. The Navy said on Tuesday that it had sent 14 boats and an aircraft carrier with two helicopters, medical personnel and field kitchens. This massive mobilization became necessary as ground access remained cut off in the inner city.
Photos posted on social media by the Royal Thai Army show soldiers carrying people out of flooded homes.
Thailand is one of several Southeast Asian countries where relentless monsoon rains have wreaked havoc this month. Dozens of people have died from flooding and landslides in Vietnam, and deadly floods in Malaysia and Indonesia have led to evacuations and rescues.
In Thailand, nearly half of the deaths from flooding were reported in the southern provinces of Songkhla and Nakhon Si Thammarat. Prime Minister Anutin Charnvirakul earlier declared a state of emergency in Songkhla. The province borders Malaysia and is a key trade and transit point.
In Hat Yai, the largest city in Songkhla, images showed roads submerged in murky floodwaters several feet high, as well as people trapped on roofs and clinging to electrical wires to stay above the deluge.
中譯：
泰國軍方週三出動部隊、直升機與船隻，救援遭洪水圍困的南部省分居民。過去一週，洪水已造成至少33人死亡、超過200萬人流離失所。
橫掃9個省分的突發洪災促使泰國軍方大規模部署資源，包括空軍派出C-130 軍用運輸機運送救援物資。海軍則在週二表示，已派出14艘船、1艘搭載2架直升機的航空母艦，以及醫療人員和野戰廚房。由於市中心交通中斷無法進入，當局必須展開如此大規模的動員。
泰國皇家陸軍在社群媒體上發布的照片顯示，士兵正將居民從被淹沒的家中抱出。
泰國是本月受連續季風豪雨嚴重影響的多個東南亞國家之一。越南已有數十人因洪水與土石流喪生，馬來西亞與印尼也出現致命洪災，當局被迫進行大規模撤離與救援。
泰國的洪災罹難者，近半數來自宋卡與洛坤省。總理阿努廷稍早已在宋卡省宣布緊急狀態。該省與馬來西亞接壤，是重要的貿易與交通樞紐。
在宋卡省最大城市合艾，影像顯示道路被數呎深的混濁洪水淹沒，居民被困在屋頂上，或緊抓電線以避免被洪水沖走。
-關鍵軍語-
※military transport plane：軍用運輸機
※aid supplies：救援物資
（達志影像／路透社資料照片）
其他人也在看
