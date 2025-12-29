【12月30日】看軍聞學英語
■林國賓
原文：
Units of the 25th Brigade of the North Korean border guard based in Hyesan, Ryanggang province, have recently begun cracking down harder on its soldiers using private barbers, designating it a violation of discipline.
"Crackdowns have hardened on border guard soldiers using private barbers," a Daily NK source in Ryanggang province said recently. "Soldiers weren’t supposed to use private barbers to begin with, but whereas things used to end with mere warnings, penalties are higher now, with soldiers being punished and even squad commanders being punished by association."
According to the source, border guard soldiers have long used private barbers in residential villages outside their bases. Getting one’s hair done on base usually means getting a rough cut by senior soldiers with hair clippers, resulting in a rugged look with gaps. Accordingly, soldiers avoid getting their hair done on base.
In particular, with haircut regulations relaxing in 2023, permitting personnel to grow their hair to 3 centimeters, soldiers began using off-base barbers even more. However, units recently intensified restrictions on using private barbers, regarding it as a violation of discipline, and are reemphasizing the rule that soldiers must cut their hair on base.
中譯：
位於兩江道惠山的北韓25旅邊防部隊，近日加強取締士兵前往民間理髮店剪髮，並將此行為視為違反軍紀。
一名兩江道消息來源日前向《每日北韓》表示：「對邊防兵使用民間理髮師的取締已更加嚴格。原本士兵就不應到民間理髮店剪髮，過去多半只是口頭警告，但現在處罰加重，不但士兵會被懲戒，連班長都會連坐處分。」
消息來源指出，邊防部隊士兵長期以來習慣在基地外的村莊找民間理髮師剪髮。在基地內剪髮通常由資深士兵用電動理髮器草率處理，不平整也不好看，因此士兵普遍不在基地理髮。
尤其是2023年放寬髮長規定，允許軍人留至3公分後，士兵更常找基地外理髮師剪髮。然而，部隊近期強化禁令，將使用民間理髮店視為違紀，並再次強調必須在基地內理髮。
-關鍵軍語-
※violation of discipline：違反軍紀
※squad commander：班長
（達志影像／路透社資料照片）
