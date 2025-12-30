【12月31日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

European militaries are showing growing interest in a technology that turns standard service rifles into last-resort drone killers, an Israeli weapons maker says, as countries look for cheaper ways to counter the surge in uncrewed systems.

A representative of firearms manufacturer Israel Weapon Industries told Business Insider that at least 10 European countries have either purchased or shown interest in the Arbel system, a micro-computer intended to better optimize a gun for shooting down drones, since Russia's full-scale invasion of Ukraine began in 2022.

IWI declined to name buyers and interested parties. But Europe has grown increasingly interested in anti-drone defenses.

Drones have dominated the battlefield in this war, providing Ukraine and Russia with constant surveillance and precision-strike capabilities.

中譯：

一家以色列武器製造商表示，隨著各國尋找更便宜的方法來應對無人系統激增的威脅，歐洲軍隊愈來愈關注一項能將制式軍用步槍變成反無人機武器的最後手段技術。

以色列武器工業公司1名代表告訴《商業內幕》，自俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭以來，至少已有10個歐洲國家購買或表達對阿貝爾系統的興趣。阿貝爾系統是一款微電腦，旨在讓步槍最佳化，以擊落無人機。

以色列武器工業拒絕透露購買或感興趣的國家。但歐洲對反無人機防禦的需求已日益升高。

在烏俄戰場上，無人機占據主導地位，為雙方提供持續監控與精確打擊能力。

（取自IWI公司網站）