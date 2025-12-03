【12月4日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

On a quiet summer evening at the Kapitan Andreevo checkpoint, a remote stretch of land on Bulgaria’s border, a police inspection of a lorry heading for the Netherlands uncovered a worrying cargo.

Inside were 20 inflatable boats, each destined for migrants attempting to cross the English Channel–the second such haul in just three weeks. The crossing has become a key gateway for European migrant smuggling operations.

These boats, made in China and shipped across the globe, are more than just a tool of illegal immigration. They are suspected to be part of a larger agenda in Russia’s campaign to destabilise the continent, Western intelligence officials said.

"Europe has become a playground for how to control populism,” a UK intelligence source said. "Russia is supporting migrant movements as a hybrid warfare capability to destabilise Europe."

中譯：

在一個寧靜的夏夜，警方在保加利亞邊境偏鄉安德烈耶夫的檢查哨，盤查一輛前往荷蘭的貨車時，發現了令人憂心的貨物。

車內裝有20艘充氣艇，都是預定要給試圖穿越英吉利海峽的非法移民使用；這已是3週內第2次查獲此類物品。這條路線已成為歐洲移民偷渡要道。

這些由中國大陸製造並運送至歐洲的充氣艇，不僅是非法移民的工具，西方情報官員懷疑，這也是俄國企圖破壞歐洲穩定行動之一環。

英國一名情報消息人士指出：「歐洲已成為操控民粹的試驗場。俄羅斯正利用移民潮作為混合戰的手段，以動搖歐洲。」