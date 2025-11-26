12月4生肖有夠旺！事業機會、偏財收入齊漲
隨著12月到來，4個生肖被點名「喜事臨門」，整體運勢升溫。《搜狐網》分享，生肖虎拚勁強、行動力佳，將在本月迎來事業與財富同步成長；生肖龍獲得貴人助力，升職與加薪機會明顯增加；生肖猴則因新專案與新合作不斷上門，有望迎來事業爆發期；生肖馬則步入年度收成階段，收入提升、成就感也隨之而來。
生肖虎
屬虎的人向來敢衝、敢拚，遇到困難也會選擇迎面解決。進入12月後，整體運勢明顯升溫，過去承擔壓力與不計代價付出的一段時間，有機會陸續看到成果。工作上，屬虎者願意挑戰高難度任務，反而更容易被看見、被信任。財運方面，正財穩定，若能在專業領域多投入心力，年底有望收到獎金、分紅或專案回款。不過也提醒屬虎朋友，做決定時不要過度衝動，先評估風險再行動，才能讓好運真正落實。
生肖龍
屬龍的人氣場強、領導力佳，12月事業運勢更是特別突出。工作上容易得到主管肯定，有機會接手重要職務，升職或加薪的可能性明顯提高。同時，偏財運也不錯，像是先前布局的基金、理財商品表現轉佳，或朋友介紹的合作案帶來額外收益。不過，收入增加的同時，家庭與生活支出也可能放大，屬龍者需要學會做預算、控消費，避免「賺得多、花得也快」。健康方面，建議規律運動、調整作息，保持體力，才能接住更多機會。
生肖猴
對屬猴的人來說，12月是忙碌但收穫豐厚的一段時間。上級、合作夥伴或客戶可能主動拋出新專案、新合作，某個領域的需求也有機會突然放大，讓事業迎來「加速期」。特別是從事金融、房地產、自主創業的屬猴者，本月很可能是重要的財富累積階段，過去的投資與決策，有望在年底陸續開花結果。建議在運勢轉旺時，適度調整與分散投資，別把資金壓在單一標的，同時預留安全緩衝，讓好運走得更長。
生肖馬
屬馬的人行動力強、企圖心高，對未來常有自己的藍圖。到了12月，過去累積的人脈資源與專業能力開始陸續轉化為具體成績，事業發展呈現穩定向上的態勢。職場上，有機會因為表現出色而被肯定，拿到更大的案子或被拉進核心團隊；做業務或自營工作的屬馬者，也可能感受到訂單成長、收入明顯增加。這段時間適合為來年做中長期規劃，調整方向、穩健前進。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
