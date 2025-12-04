【12月5日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

The US on Friday removed Syrian President Ahmad al-Sharaa from its Specially Designated Global Terrorist (SDGT) sanctions list, the Treasury Department announced.

In a listing of several names that were used to refer to al-Sharaa, the Office of Foreign Assets Control said that it also removed Syrian Interior Minister Anas Khattab from the sanctions list.

廣告 廣告

The move came a day after the UN Security Council adopted a draft resolution to remove al-Sharaa and Khattab from the sanctions list.

Separately, The State Department said in a statement the adoption of the UN resolution sent a "strong political signal that further recognizes Syria's transition to a new chapter." It confirmed that al-Sharaa, previously designated under the name of Muhammad al-Jawlani, has been removed from the list of SDGTs under executive order 13224.

The statement said the delisting decisions were taken "in recognition of the progress demonstrated by the Syrian leadership after the departure of Bashar al-Assad and more than 50 years of repression under the Assad regime."

Al-Sharaa will visit the White House on Monday to meet President Donald Trump.

中譯：

美國財政部週五宣布，已將敘利亞總統夏拉從「特別指定全球恐怖分子」制裁名單中移除。

美國財政部外國資產控制辦公室公布的名單，列出夏拉過去曾使用的多個別名，同時也將敘利亞內政部長哈塔布，一併從制裁名單中刪除。

美方是在聯合國安全理事會通過草案、決定將夏拉與哈塔布移出制裁名單的次日跟進。

美國國務院另外發表聲明表示，聯合國決議的通過，釋出「強烈的政治訊號，進一步承認敘利亞正邁入新的篇章」。聲明證實，夏拉曾以「賈拉尼」之名遭制裁，現已根據第13224號行政命令正式移出「特別指定全球恐怖分子」名單。

聲明說，解除制裁的決定是「為了表彰敘利亞領導階層在阿薩德下臺後，結束超過50年專制統治所展現的進展」。

夏拉將於週一訪問白宮，與美國總統川普會面。

-關鍵軍語-

※sanction：制裁

※executive order：行政命令