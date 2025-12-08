【記者羅伯特/桃園報導】桃園市政府衛生局主辦的年度大型健康盛事「桃食安心舞動健康嘉年華」，將於12月6日、7日早上9時30分至下午5時30分在桃園藝文廣場熱鬧登場！活動結合街舞決賽、美食市集、親子闖關、健康教育等多元內容，並將發放萬張美食券(發完為止)，預期吸引家庭與年輕族群踴躍參與，共同打造專屬桃園的「健康 × 食安 × 青春」城市品牌。

圖說: 12月6日「桃食安心舞動健康嘉年華」即將登場 首創食安評價星級評等公開頒獎 邀市民共同見證桃園食安新里程碑

活動現場不僅有食安及菸害防制主題街舞決賽、momo帶動唱與知名金曲饒舌歌壓軸演出，還集結優質餐飲業者攤位展出美食，並設置疫苗施打、廉政宣傳、食農教育、健康知識親子闖關、人氣攤商票選、美食券兌換及摸彩活動等豐富內容全程免費，參與投票還能抽超值「應援之星幸運獎」Dyson吹風機，活動預計發出萬張美食券可至600家合作店家使用，還有iPhone 17、50吋LED智慧顯示器、iPad A16及多項家電等30萬超值摸彩品，於兩天活動的下午進行直播開獎，寓教於樂，適合全家共同參與。

衛生局表示，桃園市今年9月率先全國推出餐飲店家「食安評價星級評等制度」提升食安透明度。評分以1至5顆星呈現，內容橫跨六大項目，包括：良好衛生規範準則（GHP）、食材溯源、正確食品標示、食品抽驗合規性、登錄及申報資料正確性、自主管理落實情形（含開工前即時上傳環境與人員健康狀態）等項目、所有項目皆達標者，才能獲得最高 5 星榮耀。截至11月獲得5顆星有16 家校園午餐團膳工廠及12 家大型筵席餐廳，另有24家獲4.5顆星及33家獲4顆星。衛生局說明，食安評價星級評等制度將持續評核，桃園成為全國率先以「透明化數據」推動食安治理的城市，也將持續擴大評等對象，逐步涵蓋更多食品業者。

衛生局將持續以創新、跨領域方式推動食品安全與健康教育，期待與市民一同「舞出健康、吃得安心」，透過活動設計讓食安知識更貼近生活。歡迎市民攜家帶眷共襄盛舉，一起「舞出健康、吃得安心」，享受冬季熱鬧的城市嘉年華。別錯過這個冬季的美好時光！更多活動詳情可參見「桃食安心資訊平台」網站（https://food-safety.tycg.gov.tw/）。