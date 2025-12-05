【12月6日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

The Coast Guard announced Friday it exceeded its fiscal year 2025 (FY25) recruiting goals, achieving the highest accession numbers since 1991.

The Coast Guard accessed 5,204 active-duty enlisted service members in FY25, which was 121% of its FY25 target of 4,300. This success was the second year in a row that the Coast Guard met its active-duty enlisted recruiting goals after the Service brought in 4,422 new service members last year.

In addition to the success of the active-duty enlisted recruiting efforts, the Service commissioned 371 new officers, to achieve 101% of the overall goal. This represents the largest officer target achieved in recorded history.

In the reserve component, the Coast Guard accessed 777 reservists, which was 104% of the official target of 750. This was the third year in a row that the Coast Guard met its recruiting goals for the Coast Guard reserve.

All enlisted members begin their Coast Guard careers at Training Center Cape May in Cape May, New Jersey, where they complete basic training to prepare for service. Officer accessions occur on board the Coast Guard Academy in New London, Connecticut, where candidates are trained and commissioned for service as Coast Guard officers.

"The Coast Guard far exceeded our recruiting goals in Fiscal Year 2025, showing that more Americans want to serve in the Coast Guard than ever before," said Adm. Kevin Lunday, acting commandant of the Coast Guard.

中譯：

美國海岸防衛隊週五宣布，其2025財政年度招募目標已超額達成，人數創1991年以來新高。

海岸防衛隊在2025財年共招募5204名現役士兵，達成率是原定4300人目標的121%。這是海岸防衛隊連續第2年達成現役士兵招募目標；去年該軍種共吸收了4422名新兵。

除了現役士兵的成功招募，海岸防衛隊還錄用371名新軍官，完成總體目標的101%，創下有紀錄以來最高的軍官招募目標達成率。

在後備部隊方面，海岸防衛隊共招募了777名預備役人員，達成官方目標 750人的104%，這也是海岸防衛隊連續第3年達成預備役招募目標。

所有士兵皆在紐澤西州開普梅海岸防衛隊訓練中心開始職業生涯，接受基礎訓練以備服役。軍官則於康乃狄克州新倫敦的海岸防衛學院受訓後服役。

海岸防衛隊代理司令藍迪上將表示：「海岸防衛隊在2025財年大幅超越招募目標，顯示愈來愈多美國人希望加入我們的行列。」

- 關鍵軍語 -

※recruit：招募

※active-duty：現役