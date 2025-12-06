【12月7日】看軍聞學英語
■林國賓
原文：
Ukraine has become a "drone superpower", meeting the needs of the front line and expanding its presence on international markets. Ukrainian companies now produce four million drones of various types every year.
Bloomberg noted that these include both inexpensive FPV drones and long-range strike UAVs. By comparison, the United States manufactures about 100,000 military drones per year.
"It's not just the quantity of drones, it's the variety. Probably more than all NATO countries combined right now," said RAND analyst Michael Bohnert.
Some Ukrainian drone manufacturers have entered the EU market. For example, Skyeton has opened a facility in Slovakia and has announced partnerships with Denmark and the United Kingdom. The company produces reconnaissance drones capable of remaining airborne for up to 24 hours.
Another domestic company, TSIR, is currently operating in Finland, where it is preparing to launch a UAV production line. It plans to produce drones for NATO in the future.
Much, however, depends on funding. The FlyWell consortium, which unites several Ukrainian drone manufacturers, plans to raise around US$50 million to finance additional European production and research projects, including one that would use hydrogen cells to power drones. Locating production in Europe would also ensure greater safety, keeping facilities out of Russia's reach.
中譯：
烏克蘭已成為「無人機超級強國」，不僅能滿足前線的需求，還正積極拓展在國際市場上的地位。烏克蘭企業目前每年生產多達400萬架各類無人機。
彭博社報導指出，這些產品包括價格低廉的第一人稱視角無人機及遠程攻擊型無人飛行載具。相較之下，美國製造商每年僅生產約10萬架軍用無人機。
蘭德公司分析師博納特表示：「這不僅是數量的問題，還在於種類的多樣化。現在烏克蘭無人機的型號，可能比所有北約國家加起來還要多。」
一些烏克蘭無人機製造商已打入歐盟市場。例如，史凱頓已在斯洛伐克設立工廠，並宣布與丹麥及英國展開合作。該公司生產的偵察型無人機可在空中持續飛行長達24小時。
另一家本土公司TSIR目前在芬蘭營運，正準備啟動一條無人載具生產線，並計畫未來為北約生產無人機。
然而，資金仍是關鍵因素。由多家烏克蘭無人機製造商組成的聯盟FlyWell計畫募集約5000萬美元，用於歐洲的額外生產與研發項目，其中包括開發以氫燃料電池驅動的無人機。設廠於歐洲也可確保提升安全性，使設施不易受到俄羅斯的攻擊。
-關鍵軍語-
※FPV drones：第一人稱視角無人機
※UAV：無人飛行載具
