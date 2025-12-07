【12月8日】看軍聞學英語
■林國賓
原文：
In Bamako, Mali's capital city, the familiar sounds of car engines and horns have been replaced by those of shuffling feet. Residents push depleted motorcycles through the city's dusty roads, frustrated by the fuel blockade that has paralysed Mali for more than two months.
Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), a jihadist, al-Qaeda-affiliated militia, has been attacking tankers bringing fuel into Mali, broadening its years-long insurgency to include economic warfare.
JNIM's fighters have kidnapped drivers and torched more than 100 trucks bound for Bamako. Daily life has been upended for millions of Malians - schools and universities had to close, food prices have surged and hospitals are battling power cuts.
The fuel shortage has sparked concern outside of Mali, with the US urging Americans not to travel to Mali and France advising its citizens in the West African country to leave as soon as possible. One defining image of the crisis is lengthy queues building up outside petrol stations. "We're here waiting for fuel, and we've been here for more than four days now," Sidi Djiré, a taxi driver waiting at a petrol station in Bamako, tells the BBC.
中譯：
在馬利首都巴馬科，熟悉的汽車引擎聲與喇叭聲，如今已被沉重的腳步聲所取代。居民們推著耗盡燃料的機車走在滿是灰塵的街道上，對已使馬利癱瘓超過2個月的燃料封鎖感到極度沮喪。
與蓋達組織有關的「聖戰」民兵組織「伊斯蘭與穆斯林支持陣線」，近來開始襲擊載運燃料進入馬利的油罐車，將其長達數年的叛亂行動，擴大為一場經濟戰。
該組織的武裝分子綁架司機，並焚毀超過100輛開往巴馬科的卡車。數百萬馬利人的日常生活被徹底打亂，學校與大學被迫關閉、食品價格飆漲，醫院則面臨電力短缺的困境。
這場燃料危機已引起國際關注，美國呼籲本國公民避免前往馬利，法國則建議在該西非國家的公民盡快撤離。危機的一個鮮明畫面是加油站外不斷延長的排隊人龍。一名在巴馬科加油站排隊等加油的計程車司機吉雷向英國廣播公司表示：「我們在這裡等加油，已經等超過4天了。」
-關鍵軍語-
※blockade：封鎖
※economic warfare：經濟戰
