【12月9日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

Islamic State has used artificial intelligence for the first time to recruit British jihadists, The Telegraph can disclose.

The terrorist group’s deployment of AI to attract new followers has caused alarm inside UK intelligence agencies. MI5 and MI6 are monitoring the use of AI as a propaganda weapon amid fears of a resurgence of both Islamic State and al-Qaeda in the Middle East and the Horn of Africa.

廣告 廣告

In his annual threat update, delivered last month, Sir Ken McCallum, MI5’s director-general, said: "Groups overseas are continuing their attempts to direct terrorism into the UK and Europe. Al-Qaeda and Islamic State are once again becoming more ambitious, taking advantage of instability overseas to gain firmer footholds. "

中譯：

英國《每日電訊報》報導，「伊斯蘭國」首次採用人工智慧（AI）來招募英國聖戰分子。

該恐怖組織部署AI吸引新追隨者的行動，已在英國情報單位內部引起警戒。軍情5處和軍情6處正密切監控AI被用作宣傳武器情形，因外界擔心「伊斯蘭國」與蓋達在中東及非洲之角再度崛起。

軍情5處處長麥卡蘭，在上月發布的年度威脅情勢更新中表示：「海外的組織仍試圖對英國與歐洲發動恐攻。蓋達和『伊斯蘭國』野心復燃，利用海外的不穩定局勢來鞏固他們的立足點。」

（達志影像／路透社）