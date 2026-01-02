12月PMI連3月擴張 中經院：AI供應鏈進入雙引擎時代

（中央社記者潘姿羽台北2日電）中華經濟研究院今天發布2025年12月製造業採購經理人指數（PMI）續揚3.9個百分點，升至55.3%，連續3個月擴張，且創逾1年半最高水準。中經院指出，台灣AI供應鏈進入雙引擎時代，且製造業信心好轉，未來展望指數轉為擴張，是對等關稅以來首見。

2025年12月經季節調整後的PMI升至55.3%，為2024年6月以來最快擴張速度，主因是新增訂單與生產指數擴張速度大幅加快，其中新增訂單指數更創2024年7月以來最快擴張速度。製造業未來6個月展望指數為51.0%，則是2025年4月對等關稅宣告以來，首次回報對未來6個月展望樂觀。

從產業別來看，製造業6大產業中權重占比最高的電子暨光學產業受惠於AI商機，持續火熱，也是推升製造業新增訂單與生產擴張加快的主要動力來源。

中經院分析電子暨光學產業表現，新一代AI運算產品進入量產出貨階段，以及雲端業者AI客製化晶片需求躍升，推升台灣高階晶圓、載板、封裝、電源與記憶體等需求；再加上傳統記憶體缺貨漲價潮，客戶為管控成本加速整機產品出貨，連帶推升相關電子零組件需求，使未完成訂單指數中斷連續6個月緊縮轉為擴張，未來6個月展望指數更大幅攀升11.6個百分點至58.8%，呈現擴張。

中經院副研究員陳馨蕙進一步指出，先前談到AI，市場大多聚焦輝達供應鏈，近期Google成功掀起話題，讓台灣進入雙引擎時代，「不是只有輝達」。

目前市場將AI劃分為兩大陣營，一是以輝達（NVIDIA）為代表的GPU陣營，以及ASIC為核心的客製化晶片陣營。中華採購與供應管理協會顧問白宗城表示，過去幾年，AI熱潮幾乎由OpenAI獨領風騷，Google沉潛許久後，近期強勢崛起，現在兩大陣營正在角力，「但不管誰當家，對台灣都是好事」。

中經院院長連賢明直言，台灣是AI的主要供應者，市占率達8至9成，各種跡象顯示，AI仍是驅動未來PMI的主要動力。

儘管市場浮現對AI泡沫化的憂慮，中研院經濟所研究員簡錦漢認為，2026年AI商機將延續成長趨勢，對於泡沫化議題，他表示，「有沒有不知道，至少不會在2026年爆破」。

非製造業方面，2025年12月非製造業採購經理人指數（NMI）連續10個月擴張，但指數回跌1.2個百分點至54.6%。連賢明認為，指數持續擴張，只是小幅波動，目前還是維持相對樂觀的水準。（編輯：林家嫻）1150102