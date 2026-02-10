12校FRC戰隊出征 張明文授旗

新北十二校FRC戰隊出征大合照。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市教育局十日於市府多功能集會堂舉行二０二六新北市高級中等學校FIRST Robotics Competition（ＦＲＣ）機器人世界區賽授旗儀式，由教育局長張明文授旗。今年共有安康、中和、崇光、恆毅、格致、南山、樹林、三民、錦和、石碇、新莊及裕德高中等十二校、二百二十五位師生組隊，三月赴美國長島、夏威夷、亞利桑那州及土耳其參加世界區賽，爭取晉級美國休士頓世界總決賽。

教育局表示，ＦＲＣ為全球指標性高中機器人競賽，新北市一０九學年度起率先全國推動ＦＲＣ扎根計畫，並且以制度化方式投入師資培力、模擬賽事、設備升級及海外參賽補助，協助學生在工程設計、程式應用與團隊協作中，逐步累積具國際競爭力的科技素養。

因應ＡＩ技術快速發展與競賽趨勢升級，今年進一步結合產業資源強化實作深度，由益登科技挹注資源，捐贈新北ＦＲＣ聯盟各隊ＡＩ運算系統並提供專業教育訓練，協助學生導入ＡＩ視覺辨識與影像處理應用，全面提升機器人在賽場上的即時判斷與運作穩定度。

本屆賽季主題為「REBUILT」，競賽任務聚焦工程整合與現場應變能力，學生團隊透過反覆測試與系統優化，深化ＡＩ模型訓練與策略判讀經驗，讓競賽成為結合理論與實作的完整學習歷程。此外，活動現場並由石碇高中ＦＲＣ九０七九隊伍進行機器人投球示範。

教育局指出，為鼓勵學生持續挑戰國際舞台，凡晉級休士頓世界總決賽的隊伍，市府將加碼補助四十萬元獎勵金，並持續透過跨校交流、國際友誼賽及產學協作機制，協助學生拓展國際視野與專業人脈，推動新北科技教育向下扎根、向上連結國際。