「12根6千萬檜木牌樓」倒塌…南鯤鯓王爺允筊：神選國運代表字曝

記者簡榮良／台南報導

新年指點迷津。去年7月丹娜絲颱風吹垮台南南鯤鯓代天府前的「五門式木作大牌樓」，12根千年檜木矗立42年，重建粗估得花2億元；對照去年初國運籤抽到下下籤，其中一句備註：「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，似乎早預告會有這場劫難，信眾們嘖嘖稱奇。在抽出國運籤之前，南鯤鯓率先公布向王爺擲筊同意的丙午（馬年）吉祥字為「旺」，代表明年台灣要旺了。

在抽出國運籤之前，南鯤鯓率先公布向王爺擲筊同意的丙午（馬年）吉祥字為「旺」，代表明年台灣要旺了。（圖／大雄空拍提供、翻攝自南鯤鯓臉書）

南鯤鯓原本牌樓在民國72年啟用，高16米、長36米、3.5米寬，五門式結構被封「最大木作牌樓」，千年紅檜當年12根要價6000萬；去年7月「丹娜絲」颱風將牌樓連根拔起，朱紅牌樓、飛簷斗拱全部摔碎，原本雄偉風貌不復存在。代天府總幹事侯賢名指出，當初以每支400至500萬的價格入購，如今就算有錢也買不到，是廟方的「無價之寶」，重建粗估得花2億元。

臺南南鯤鯓代天府是臺灣〈王爺的總廟〉。池府王爺是南鯤鯓代天府分靈最多的王爺。圖為「五門式大牌樓」被丹娜絲颱風吹倒（圖／翻攝自大熊空拍YT）

根據《自由時報》報導，侯賢名說，五府千歲降駕指示5年內要重建大山門牌樓，有各方信眾出錢出力支持，王爺神威顯赫，相信5年內「絕對沒問題」，今年籌辦將進行牌樓建築圖設計，應該可以在3、4年內重建完成大牌樓。

此外，農曆年前廟方以「興」、「旺」、「發」3字向五府千歲請示馬年吉祥物，最後「旺」字獲得王爺允筊，代表明年台灣要旺了。廟方將在丙午年農曆元月初一清晨5時開廟門，信眾參加即可獲贈「旺」吉祥字的吊飾。

對照去年初國運籤抽到下下籤，其中一句備註：「 屋漏更遭連夜雨 行船又遇打頭風」，似乎早預告會有劫難。（圖／翻攝畫面）

