12條中日航線「全航班取消」5成旅行社訂單遭退 中日台網友全叫好

中日關係緊張，許多從中國各地飛往大阪關西機場的航班被取消。（資料照）

中國與日本之間的關係急凍，中國官方建議民眾避免赴日旅遊，這樣的呼籲反映在機票和旅行社出團情況上，據悉已有12條中日航線取消所有航班，也傳出多家中國旅行社的日本訂單出現退訂潮，已逾5成遭退。旅日達人林氏璧觀察，台灣、日本、中國網友針對這個情況竟難得有共識，眾人反應都是一片叫好。

赴日旅遊訂單現退訂潮 12航線全航班被取消

中國不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」說，批日方「干預內政」表達強烈抗議，並要求中國公民近期避免赴日旅遊或留學，中國國營航空也開放民眾即起至年底的赴日機票免費退改票，據傳已有超過54萬張機票被取消。

廣告 廣告

中國媒體《新京報》報導，在中國官方發布相關消息後，多家旅行社出現退訂潮，一家大型旅行社負責人透露，粗估有5成日本旅遊的訂單被退。

雖然仍有少數中國遊客自認「政治與我無關」，但在中國政府強力呼籲下，目前飛往日本的航班已大幅減少。《澎湃新聞》報導引述第三方平台航班管家DAST數據，未來一週中國赴日航班的取消率將在27日來到21.6%，為一個月最高峰，取消率最高的包括天津到關西（65%）、南京到關西（59.4%）、廣州到關西（31.3%）、上海到關西（30.1%）、無錫到關西（28.6%）。

不僅如此，截至今（24日）統計，已有12條中日航線，包括飛往名古屋、福岡、札幌、大阪關西等的航線，航班取消率達到100%。

中日台網友難得有共識？ 重新規劃旅遊目的

旅日達人林氏璧在臉書分享，他觀察到中國、日本、台灣3個地區的鄉民留言，竟然大家的反應都是一片叫好，直呼「這樣就對了！」「拭目以待！」讓他很意外大家難得達成了共識。

林氏璧分析指出，在這樣的情況下，台灣和日本的朋友在計畫可以到原本因為太多旅客而不想去的地方，而中國人則是在計畫可以去韓國，或是計畫在自己國內旅遊。不少網友也留言說：「等到日本陣痛期過了，發現沒有陸客好像也沒差多少，那下次就沒辦法用這招了」「後天要出發東京，這是我第一次如此支持中國政策。支持全面斷航還日本一個良好的旅遊環境」「明明是外交觀光戰 結果一片祥和？」林氏璧則回道：「中國國旅其實最近也是需要帶動的」。

更多鏡週刊報導

逾20萬旅人票選！日本獲封10大最嚮往國家冠軍 台灣登上這排行第4名

鐵達尼號「最貴遺物」拍出！淒美愛情故事被拍成電影 物主身分超驚人「共同創辦梅西百貨」

詹惟中貼照暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」 遭炎上嗆爆：有算到自己會被砲嗎