12條航線停擺！達人曝罕見「三方共識」 大陸人轉玩韓國和國旅

大陸和日本近來關係緊張，多家大陸航空公司宣佈大規模調整赴日航班，陸媒報導，截至今（24）日10點已有12條航線取消所有航班，包含名古屋、福岡、札幌、大阪等地。對此，日本旅遊達人、台大前感染科醫師「林氏璧」孔祥琪觀察，台灣、日本、大陸網友難得達成共識，「都是一片叫好之聲」。

據《界面新聞》報導，根據航班管家DAST監測，截至今日10點已有12條航線取消所有航班，未來一周赴日計劃航班取消率將在12月27日達到21.6％，為1個月以來最高值，其中取消率較高的航線包括天津濱海-關西國際（65.0％）、南京祿口-關西國際（59.4％）、廣州白雲-關西國際（31.3％）、上海浦東-關西國際（30.1％）、無錫碩放-關西國際（28.6％）。

對此，林氏璧在臉書粉專發文表示，他看了台灣、日本、大陸網友在新聞的留言，反應滿一致的，「都是一片叫好之聲。『這樣就對了！』、『拭目以待！』大家難得達成了共識」；林氏璧指出，台灣人和日本人都在計劃前往日本原本旅客過多不想去的地方，大陸人則計劃轉往韓國或是國內旅遊。

許多網友則紛紛回應，「真是一個大家都開心的政策」、「難得三方皆有共識，額手稱慶！」、「明明是外交觀光戰，結果一片祥和？」、「繼續這樣下去世界就和平了」、「是個三贏的局面呢～真是太好了」。

