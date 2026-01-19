「12條通」詐欺犯開大貨車逃亡2年 中橫遇警臨檢裝睡心虛露餡落網

記者潘靚緯／台中報導

警方在台8線擴大臨檢，發現一輛大貨車疑似為了規避臨檢，突然停靠路邊，引起員警起疑。(圖／翻攝畫面)

台中市和平警分局日前在台8線中橫公路執行擴大臨檢勤務時，發現一輛大貨車形跡極為可疑，遠遠發現警方設置的臨檢告示後，隨即緩緩靠邊停車，遲遲不敢駛入檢查區，執勤員警直覺該車企圖規避檢查，主動上前盤查，赫然發現石姓駕駛竟同時遭到全台12個地檢署及地院發布通緝，逃亡2年期間以駕駛大貨車全台送貨躲避查緝，沒想到最後在和平山區落網。

石姓駕駛聲稱停路邊想睡覺，一度拒絕配合，警方強勢喝令下車盤查，發現他竟是「12條通」的通緝犯。(圖／翻攝畫面)

警方在臨檢區 ，發現大貨車形跡可疑，隨即盤查，過程中，石姓駕駛神情慌張、言詞閃爍，聲稱要送貨上梨山，不想太早啟程因此停在路邊睡覺，起初更拒絕配合出示證件，試圖與警方僵持。員警見狀立即展現強硬執法態度，依法嚴厲喝斥駕駛下車接受檢查。經電腦系統連線比對，員警驚訝發現，石男竟同時遭到全台12個地檢署及地方法院發布通緝，是不折不扣的「12條通」重度詐欺通緝犯，立即逮捕上銬。

廣告 廣告

警方調查發現，石姓嫌犯自2024年起因涉入詐欺案展開逃亡，隱姓埋名長達約2年之久。逃亡期間以駕駛大貨車全台送貨維生，利用流動性高的職業特性，試圖在各城市間竄逃以躲避追緝，原以為能藉此瞞天過海，未料行經和平分局轄區時因一時心虛露餡，栽在警方手裡。

中橫大貨車規避臨檢，駕駛靠路邊睡覺，警強勢盤查驚見「12條通」通緝犯(圖／翻攝畫面)

和平分局強調，詐欺犯罪為全民深惡痛絕，此次成功緝捕身揹12案的通緝犯，充分展現警方強力掃蕩犯罪與守護民眾財產的決心。

更多三立新聞網報導

警喬裝投資客「反坑殺」詐團！25歲女車手全身名牌收50萬遭逮 法官重判

網戀假老公匯港幣「示愛」！台中女導遊怦然心動1動作 30萬遭盜領一空

疑「幫開刀」影片流出！中榮：高度懷疑無照廠商執刀 免除2醫主管職

以為火氣大「嘴破3個月沒好」！ 53歲男無痛感難張口 竟罹口腔癌2期

