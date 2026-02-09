12樓摔到7樓！北市工人命大僅輕傷 墜落原因曝光

台北市信義區一處工地，今天上午發生墜落意外，一名60歲工人以為鷹架有扶手，竟伸手去攙扶，未料因此失去重心從12樓摔到7樓，幸好送醫無礙。（圖／翻攝畫面）





今天上午北市信義區發生工人墜落意外，一名年約60歲工人，施工過程中以為鷹架有扶手伸手攙扶，導致突然失去重心從12樓高墜落到7樓，警消獲報後立即前往現場搶救，所幸該名工人命大僅多處擦傷，經送醫後已無大礙。

事發在今天上午9時許，警消獲報位在信義區和平東路三段一處工地，發生工人墜落受傷案件，警方到場時，發現林姓工人倒臥於7樓外側鷹架上，身體多處、擦挫傷，所幸意識清楚，並由119救護人員包紮後送醫。

據了解，傷者於施工期間誤以為鷹架設有扶手而攙扶，致重心不穩，自12樓外側鷹架跌落至7樓外側鷹架，後續由119將傷者自鷹架移出，送往臺北醫學大學附設醫院急診治療，並由家屬陪同，相關事故原因及工安責任將由相關單位進一步釐清。

