12檔股票 今起列當沖交易標的

為配合政府推動亞洲資產管理中心政策，證交所積極打造資本市場成為「亞洲創新籌資平臺」，規劃相關精進及配套措施，再次鬆綁與調整多項法規，並預計12月底前陸續實施。其中12檔創新板股票將自今（17）日起得列入當沖交易標的。

證交所指出，創新板自今年1月6日取消合格投資人制度以來，整體交易表現已見成長，為打造各界認可的創新價值板塊，證交所進一步規劃精進措施，爭取開放創新板股票得列入當沖交易標的，開放措施有利市場參與者運用多元交易工具，更強化創新板能見度並提升市場流動性。

證交所表示，當沖交易為中性交易工具，開放創新板股票當沖交易，將使市場各板塊均可當沖交易達到衡平機制，且有助於提升市場流動性，縮小買賣價差，形成良性循環，並可望吸引更多法人及一般投資人參與創新板交易，進而加速新創企業股票之流動性，支持具成長潛力的企業發展，提升資本市場動能及活力。