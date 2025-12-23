12歲女兒遭狠母騙去日本「賣淫」！少女現況曝光

國際中心／楊佩怡報導

日前一名年僅12歲的泰國少女，被親生母親賣去東京一間非法按摩店裡進行性交易，生母隨後便消失的無影無蹤，經泰國警方調查後發現，生母從日本出境後，是來到台灣疑似從事賣淫行業，現已在台灣被逮捕並在今（23）日遣送回泰國。針對該少女的現況，最新消息指出日本政府與泰國駐日大使館正進行最後協調，近期將安排少女返國，並預計將在當地的保護機構生活。





12歲女兒遭騙去日本「賣淫」…狠母在台被遣返！「少女現況曝光」她喊：想上學

日本警方透露，12歲少女被生母騙到東京賣淫，1個月被迫性服務約70個人。（圖／翻攝自Ｘ）

廣告 廣告

根據日媒報導，該名12歲少女於6月下旬，持15天短期滯在簽證與 29 歲的母親一同入境日本。經警方調查後發現少女在約 40 天的期間內，於該按摩店被迫為約 70 名男性顧客提供性服務。少女抵達日本兩週後，生母就告訴她自己要先回家了，「請妳工作，等我來接妳」；少女左等右等都不見媽媽蹤影，於是獨自跑去東京出入國管理局求助。她當時向警方供稱：「我其實想跟她回家，但我沒說因為我怕她會生氣」，她還跟警方說：「想見祖父母，想回國（泰國）上中學」。

12歲女兒遭騙去日本「賣淫」…狠母在台被遣返！「少女現況曝光」她喊：想上學

12歲少女生母在台涉賣淫，在泰國更涉嫌人口販運，今（23）日遭移民署遣返回泰國。（圖／翻攝畫面）

最新消息指出，少女目前作為人身買賣（人口販運）的被害者，暫時安置於日本國內的支援機構。泰國大使館、警察廳及外務省正就返國日程等細節進行協議；少女返國後預計將在當地的保護機構生活。台灣移民署也發布新聞稿表示，生母今（23）日被規定執行遣送返泰。該女子以免簽證方式自泰國入境我國，入境後在臺涉犯社會秩序維護法及逾期停留，經警方查獲後移送至移民署收容。移民署指出，收容期間經刑事局及移民署與日、泰警方共同溝通協調遣返及偵辦等事宜後，由移民署依入出國及移民法規定遣送該女回原籍國。

12歲女兒遭騙去日本「賣淫」…狠母在台被遣返！「少女現況曝光」她喊：想上學

日本警方逮捕讓12歲泰國少女下海的51歲老闆。（圖／翻攝自Ｘ）





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：12歲女兒遭騙去日本「賣淫」…狠母在台被遣返！「少女現況曝光」她喊：想上學

更多民視新聞報導

12歲少女被迫下海性服務60人！泰警：親媽在台被逮

日本戶籍國籍欄可填台灣！「台灣女婿」揭正名內幕

中國快手突被色情直播淹沒！萬人瘋看「伺服器秒被切」

