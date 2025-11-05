12歲女童搭機睡著「被性侵嚇醒」 印度男扯辯：我以為是老婆

英國航空長途航班，發生噁男對12歲女童性侵案件。取自British Airways臉書



未成年通常不會獨自搭飛機，但偶爾還是會出現必須單獨搭機的情況，這時就要特別注意是否會有安全疑慮。就有一件離譜的空中性侵案件，發生在英國航空的班機上，一名34歲的印度男子，從印度孟買飛往倫敦，在長途航班中對鄰座年僅12歲的女童伸出狼爪，事後在法庭還辯稱「我以為她是我老婆」。法院審理時，印度噁男性侵未成年人罪名成立，被判刑21個月。

英國《每日郵報》的報導指出，34歲的船務公司主管伊納姆達爾（Javed Inamdar），已婚並育有2名子女。法庭紀錄顯示，去年12月14日深夜，他搭乘英國航空班機孟買飛往倫敦，途中趁鄰座12歲女童熟睡時，先以手部觸碰試探，隨後進一步性侵。

廣告 廣告

12歲女童嚇醒後情緒激動，大聲哭喊「他X的離我遠一點！」女童趕緊向機組人員求助。目擊乘客也證實，「我聽見一名年輕女孩的聲音，她看起來很痛苦，口中喊著『離我遠一點』。」另名乘客也轉述女童當時崩潰情景，「我聽見她說旁邊的男人摸了她，還把手伸進她的衣服，她一直重複這句話，情緒崩潰落淚」。

英國航空客艙經理作證，也證實女童「明顯很痛苦」，蜷縮在座位上，機組人員隨即將男子調離座位並通報機長，飛機降落也將伊納姆達爾逮捕。

伊納姆達爾被捕後辯稱，他醒來時發現自己摟著一名女子，以為是自己的妻子才會抱著她入睡。他堅稱自己當時正在熟睡，「不知道自己的手放在哪裡」，僅承認「可能意外碰到」，他甚至拿出自己7歲女兒當擋箭牌，絕不可能對兒童有性衝動。

法官宣判時指出，伊納姆達爾明顯有計畫性侵犯，先以撫摸手部試探，再進一步侵犯，對女童造成極大傷害。法官更痛斥這種行為「令人髮指」，考量被告在英國候審期間無法與家人聯繫，法院最終判處21個月有期徒刑。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

與謝侑芯過夜...黃明志持2包毒品想逃！「稀疏光頭+鬍渣」遭逮照曝光

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」