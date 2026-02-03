12歲女童模仿「柯南」內容冷血屠母26刀 專家揭弒親關鍵原因

印尼傳出一名12歲女童持刀殺害睡夢中的母親，調查發現疑受到動漫《名偵探柯南》啟發。（示意圖，photoAC）

印尼棉蘭市去年12月底爆發震撼社會的慘案，1名42歲的母親索拉雅（Faizah Soraya）在家中慘遭刺殺26刀身亡，讓人不敢置信的是，凶手竟是她12歲的親生女兒，據了解，這名少女疑似沉迷遊戲並模仿犯罪動畫情節犯罪手法，在家中行凶殺害母親。

母驚恐求饒女兒仍殘忍殺害

綜合外媒報導，案發當天凌晨，少女趁母親熟睡時，從廚房取刀後，潛入房間揮動菜刀猛砍，索拉雅在遇襲過程中意識清楚，邊躲閃邊求饒，甚至在痛苦中懇求女兒住手並討水喝，向家人呼救。雖然大女兒緊急上樓找爸爸幫忙，但傷勢過重的索拉雅最終還是在救護車趕到前斷了氣。

模仿《名偵探柯南》犯罪手法

據調查發現，凶手深受Roblox平台遊戲Murder Mystery與動漫《名偵探柯南》啟發，竟然採取了極端行動。犯案前還特地脫掉外衣避免沾血，冷血朝睡夢中的母親揮刀刺頸。兒童心理學家訪談後發現，索拉雅長期家暴孩子，不僅用皮帶抽打姊姊，甚至拿刀威脅。專家指出弒母罪行在全球雖然罕見，但近期數據顯示此類案件有增加趨勢，過往案件多為18歲以上男性所為。

專家揭弒親原因

法醫心理學家米納烏利（Irna Minauli）則指出，兒童弒親通常源於家庭教養模式崩壞，當母親過度強勢施虐，父親卻消極逃避時，孩子會感到孤立無援，覺得失去保護傘。這種被壓抑的憤怒隨著暴力循環加劇，最終讓12歲的孩子選擇用最激烈的手法，終結長年累月的噩夢。

弒親案件逐漸增加

根據2025年澳洲犯罪學研究所報告指出，在2023年至2024年的262起凶殺案件裡，弒親案已成為第2常見的家庭暴力致死類型，嚴重程度僅次於伴侶行凶，這1年的弒親數據異常飆升，數量甚至與1989到1990年的歷史頂峰不相上下。

