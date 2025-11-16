12歲女童腦幹腫瘤復發！「精準醫學」成功控制、提升存活率
【健康醫療網／編輯部整理】12歲的小語被診斷出腦幹低惡性度膠質瘤，手術部分切除後原本採追蹤觀察，但一年後復發，放射與化療效果有限，腦幹功能也逐漸惡化。由於腦幹手術風險極高，醫療團隊改以次世代定序（Next Generation Sequencing, NGS）分析腫瘤基因，發現帶有BRAF基因突變，隨即使用口服標靶藥物治療。幾個月後，影像顯示腫瘤縮小，症狀明顯改善。如今16歲的小語仍在口服藥物控制下穩定追蹤，生活品質良好。
基因定序助攻 開啟腦瘤治療新紀元
NGS是一種高效率的基因分析技術，能在短時間內同時檢測數百個與癌症相關的基因。林口長庚兒童血液腫瘤科張從彥說，透過NGS可找出腫瘤的突變點，幫助醫師選擇最合適的藥物，避免使用無效或副作用大的治療。這不僅提升療效，也讓兒童能以更低負擔的方式長期控制病情。
以BRAF、NTRK、NF1等基因突變為例，目前已有多種針對性的標靶藥物可用，包括dabrafenib/trametinib、tovorafenib、larotrectinib、entrectinib、selumetinib等，甚至搭配免疫檢查點抑制劑pembrolizumab，讓過去難以治療的腦瘤也有更多機會獲得控制。
從診斷到家族預防 精準醫學延伸效益
NGS可提升診斷準確度，也有助發現潛在的遺傳性癌症症候群。張從彥醫師說，若病童被發現帶有遺傳性基因突變，醫療團隊可為其家族成員進行遺傳諮詢與預防性檢查，及早發現第二種癌症或其他風險，對整個家庭的長期健康都有重要意義。
此外，基因定序結果也促使國際間更新腦瘤分類系統，從傳統的組織學分類，邁向以分子變化為基礎的診斷模式。這讓醫師能針對不同基因型病患擬定最合適的治療策略，真正落實「個人化醫療」。
高成本與取樣限制 仍是未來挑戰
雖然NGS帶來希望，但張從彥醫師提醒，其應用仍有幾項限制。首先，檢測費用昂貴，若無健保給付，對家庭是一筆負擔；其次，報告出具需約四週，對病情快速惡化者可能來不及調整治療方向。再者，結果需由專業團隊解讀，且部分腫瘤位於腦部深處難以取得檢體，也會影響檢測可行性。
精準醫學結合傳統療法 打造更全面照護
傳統的手術、放射治療（含質子治療）與化學治療仍是兒童腦瘤治療三大主軸。張從彥醫師強調，精準醫學並非取代，而是與傳統療法互補，讓醫師能根據基因特徵調整策略，改善療效並降低副作用。隨著科技與臨床經驗累積，兒童腦瘤治療正邁入「精準化、個人化」的新時代。
原文出處：長庚醫訊第四十六卷第十一期
【延伸閱讀】
腸病毒重症＋1併發腦幹腦炎 又是克沙奇A型！不像71型有疫苗該怎麼防？
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66765
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
耶誕糕點上桌 沉浸節慶氛圍
歐美耶誕餐桌上除了必備的大餐，也少不了應景麵包糕點，國內各家麵包坊因應節慶到來，也紛紛推出相關節慶產品。中時新聞網 ・ 11 小時前
教宗籲世界領袖傾聽窮人心聲 促信徒關懷邊緣族群
（中央社梵蒂岡16日綜合外電報導）羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天主持彌撒時，呼籲世界各國領袖「傾聽窮人的呼聲」，並促請信徒關懷邊緣族群。中央社 ・ 13 小時前
稱逆光惹禍！61歲男沒煞車連撞毀8車 2機車騎士遭撞送醫
「新竹湖口達生路陸橋發生嚴重逆光車禍！」61歲廖姓男子駕駛黑色轎車未停等紅燈，直接撞上前方7輛停等車輛，造成8輛汽機車受損，2名機車騎士受傷送醫。肇事駕駛辯稱因下午逆光看不清路況，但從行車紀錄器畫面分析，陽光似乎從側邊照射。事故原因仍待警方釐清，肇事駕駛恐須負擔所有賠償維修費用。午後開車騎車請多加注意，避免逆光事故再次發生！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
早餐吃好吃飽「有助身體代謝」 燃燒熱量還增2倍
德國最新研究顯示，即使攝取相同熱量的食物，若選擇在早上食用，燃燒的卡路里會比晚上多出兩倍。專家指出，將大部分熱量集中在早餐攝取，不僅有助於控制體重，還能預防代謝疾病，顛覆了許多人省略早餐或晚餐大吃的飲食習慣。中天新聞網 ・ 1 天前
烏克蘭尋求恢復換俘行動 盼俄羅斯釋放1200人
（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基和國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫表示，他們正努力恢復跟俄羅斯之間的換俘作業，期望1200名烏克蘭人能獲釋。中央社 ・ 16 小時前
衛福部將成立兒家署 石崇良向呂鴻基致意 (圖)
中華民國兒童健康聯盟榮譽理事長呂鴻基（中）長年倡議成立兒少權責部門，總統賴清德16日在公開活動中正式宣布衛福部將成立兒童及家庭署。衛福部長石崇良（右）也於會後向呂鴻基致意，2人和台大醫院教學部主任陳慧玲（左）一同合影留念。中央社 ・ 15 小時前
奇美醫療體系國際研討會 宣導正確使用抗生素
（中央社記者楊思瑞台南16日電）奇美醫療體系今天在奇美博物館舉辦「雙管奇下．深耕台南」國際研討會，除響應由世界衛生組織（WHO）主辦的世界抗生素週，宣導正確使用抗生素，也分享院內品質管理及感染管制團隊做法與成果。中央社 ・ 19 小時前
獨家／防火巷疑蓋違建出租！房客控起火害餐廳毀不理
獨家／防火巷疑蓋違建出租！房客控起火害餐廳毀不理EBC東森新聞 ・ 13 小時前
直言共軍黃海實彈射擊「非同小可」 台大教授喊：恐有後座力
日本首相高市早苗在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化，大陸更將在明（17）日起於黃海中部進行3天實彈射擊。對此，台大政治系教授左正東認為，共軍的黃海實彈演習不常發生、其非同小可，因為該地離北京較近，對大陸非常重要，也有非常高度性的政治意涵，此外，此演習還會有1後座力，因中韓在黃海的摩擦持續增加，這是否會增強韓國國內「要裝備核潛艇、核武裝」的輿論，關鍵還是在美國總統川普。中時新聞網 ・ 13 小時前
妻夫木聰懂香菜 挺張震得金馬
日本男神妻夫木聰與導演大友啟史16日出席金馬影展《寶島》放映，妻夫木聰與金馬影展關係頗深，算是影展熟面孔，同時也是日本市場台灣觀光代言人。作為觀光大使，他推薦說：「日本人還不知道台菜的精髓，我非常喜歡香菜跟九層塔，也有帶導演去吃台菜餐廳，導演非常滿意。」中時新聞網 ・ 5 小時前
離奇! 撞死86歲老翁 34歲男自行就醫3小時後不治
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導離奇死亡車禍！昨天下午，一名34歲騎士，行經新北市新店區大豐國小前，和突然從路邊竄出來的86歲老翁，發生碰撞，老翁當場昏迷，送醫不治。但離奇的是，騎士本來好好的，意識清醒還可以講話，並自行就醫，怎料短短三個小時，情況急轉直下，突然昏迷過去，搶救不治。救護車十萬火急，趕往事故現場，只見前方大馬路上，有輛機車和腳踏車倒在地上，還有人躺在一旁，情況危及，因為發生一起離奇死亡車禍！民視記者吳玟誼：「腳踏車騎士當時就是，騎在小學前的人行道，疑似當時就是從這裡衝了出去，而騎士當時速度也並不慢，就這樣猛力的撞了上去。」只見腳踏車倒在雙黃線旁，整個扭曲變形，而一旁機車，則滑到路邊車輛前方，騎士當時就站在一旁，小腿紅腫受傷，還有意識，可以跟人對話，沒想到，短短三個小時，就命喪黃泉目擊者：「當然有嚇到，只是今天的結局更是嚇到，因為兩個聽說好像都往生了，腳踏車好像被撞到之後，人飛出去了。」目擊者：「老的就噴出去，掉在地上就不會動了，年輕人就在那三台車，最前面那台車那邊，年輕人沒想到那麼嚴重。」新北市新店區發生一起離奇車禍。（圖／翻攝畫面）事發就在15號下午三點多，新北新店大豐國小前方，一名34歲徐姓男子騎機車，和一名86歲劉姓老翁發生碰撞，老翁當場昏迷，不過弔詭的是，騎士本來都好好的、沒有太嚴重的外傷，而且自行就醫，怎料，傍晚病況突然急轉直下，搶救不治，讓家屬實在無法接受，16號下午趕到殯儀館相驗。新北市新店區發生一起離奇車禍。（圖／翻攝畫面）老翁的兒子背著背包，遮遮掩掩，面對鏡頭快步前往和離開，而騎士年紀輕輕就離世，爸爸悲痛為兒子抱屈騎士爸爸：「它那個監視器，那個阿伯就直接衝出來，煞車根本反應來不及，去醫院的時候，就跟他講說胸口很痛，進急診室他還自己寫，怎麼會走了都不知道。」家屬百思不得其解，騎士到底怎麼死的，就待相驗結果，才能釐清。原文出處：離奇！撞死86歲老翁 34歲男自行就醫「三小時後不治」 更多民視新聞報導台南善化啤酒廠外2機車互撞！65歲女騎士命危、1人意識不清國道「逼車狂魔」白色轎車不滿遭閃燈 連續蛇行逼車急煞惡行全錄新北離奇車禍！機車騎士撞單車自行就醫倒地亡 高大成分析「死因」民視影音 ・ 12 小時前
剖析「國民黨4路線」旅日學者：陷不敢統、不敢獨、不敢抗困境
中華民國派青年智庫「新共和通訊」月前發表新書《藍晒圖：重構國民黨的時代倡議》，今日舉辦首場新書巡迴座談，邀請到日本東京大學東洋文化研究所特任研究員林泉忠剖析「國民黨的四條路線」。林泉忠直言，國民黨自首次政黨輪替以來，最大危機在於「國家論述的模糊化」，這使得黨在年輕世代間逐漸失去共鳴；相較於民進黨明確自由時報 ・ 15 小時前
世界中學五人制足賽 中華隊闖女子組8強
2025年世界中學生五人制錦標賽11日到19日在巴西首都巴西利亞進行，經過小組賽試煉，中華隊在女生組以分組第2晉級8強，男生組可惜小組賽2場吞敗，小將表現仍可圈可點。中時新聞網 ・ 14 小時前
降息雜音與評價面修正 專家：基本面仍正向
[NOWnews今日新聞]台股上週五（14日）開低走低，主因為美國聯準會（Fed）12月降息機率驟降、美股下跌影響，但安聯投信台股團隊表示，基本面而言，AI發展、資本支出、企業財報及相關產業展望仍保持...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
高雄燕巢工地意外 吊掛原木失衡翻車壓死1人
高雄市燕巢區深水路發生一起意外！今（16）日傍晚5點55分，警方獲報，一名70歲林姓男子在工區內操作吊車吊掛大原木時，原木不明原因滑落，砸倒一旁自用大貨車，造成車輛失衡翻覆，壓住林姓男子。警消人員趕到台視新聞網 ・ 12 小時前
「砍頭威脅」後中國出手？高市早苗拒撤言論惹議 陸海警船闖釣魚台
根據《讀賣新聞》與《共同社》報導，海上保安廳巡視船已即時對中方船隻發出驅離要求。至同日上午11時45分左右，四艘中國海警船陸續離開該海域，進入外側接續水域。這是中國海警船自10月15日以來再次進入該海域，也是2025年以來第28次出現在釣魚台周邊。此番行動被外界普遍解...CTWANT ・ 18 小時前
霸氣！鄭麗文連續見5大國使節 大破綠營「歐洲封殺」謠言
國民黨主席鄭麗文上任之初在《德國之聲》專訪中表示「俄羅斯總統普丁不是獨裁者」，網路上有人指她因此被歐洲各國駐台機構封殺，但鄭麗文近日接連會見美、星、日、英、德5國駐台代表，國際政治觀察家方恩格直指打破謠言。中天新聞網 ・ 13 小時前
駕駛注意！明起汽油不調整 柴油調降0.2元
台灣中油公司宣布，明天（17日）凌晨起汽油價格不調整、柴油調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.中廣新聞網 ・ 21 小時前
基隆藍白合起手式？白委站台謝國樑 嗆綠營為罷免案道歉
明年九合一大選逼近，民眾黨黃國昌16日出席民眾黨在基隆舉辦的「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，並與國民黨籍的基隆市長謝國樑同台，被視為是2026藍白合「起手式」之一，由於謝國樑已經表達爭取連任，外界關注民眾黨是否會支持謝。黃國昌回應，謝國樑的市政表現有目共睹，並與副市長邱佩琳合作無間，做出市民有感政績，例如在交通行人死傷人數顯著降低等，民眾最關心的還是要端出什麼樣子的政策牛肉。此外，黃還痛批去年民進黨發動罷樑，市民已經用選票教訓民進黨，並嗆綠「誰要站出來道歉」？中時新聞網 ・ 17 小時前
親子齊聚熱鬧非凡 兒權闖關嘉年華活動精采
新竹縣政府與財團法人人本教育文教基金會16日攜手在新竹縣政府前廣場舉辦「兒權up幸福up親子闖關嘉年華活動」，活動內容豐富多元，吸引近500名民眾共襄盛舉。縣府社會處長陳欣怡表示，嘉年華活動精彩節目不斷，從開場就熱鬧非凡，邀請現場親子一起動起來，開幕儀式由新竹縣東海國小太鼓隊鼓動全場，為這場兒少盛會營造最熱鬧的氣氛。並邀集新竹縣社福單位、NPO社福團體共同響應，現場近20攤的益智闖關關卡，讓兒童在遊戲中學習如何表達意見、傾聽他人想法。活動精采表演不冷場！包含最受孩子歡迎的紅鼻子馬戲團帶來精采演出，以及泡泡奇蹟街頭藝人的夢幻泡泡秀，為現場增添更多歡樂氛圍。更多新聞推薦 ● 全面關注兒童身心發展 賴清德宣布成立「兒少及家庭署」台灣好新聞 ・ 16 小時前