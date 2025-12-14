12歲女童「違規穿基隆路」 多元計程車閃避不及擦撞

高姓女童在夜間違規穿越基隆快速道路匝道，被多元計程車撞上，所幸無性命危險。翻攝自Google Map



台北市基隆路車流量大，一名12歲國小女童12日晚間9時許為趕公車，竟違規穿越馬路，遭從下匝道的多元計程車迎面撞上，全身多處擦挫傷送醫，幸好沒有生命危險，嚇壞不少駕駛人。

警方調查，12歲的高姓女童，12日晚間9時許從大安區臥龍街，準備穿過基隆路二段到對向公車站牌搭車回家，她疑似未依規定走行人穿越道，從基隆高架橋鑽小工程通道，嚇到駕駛多元計程車下匝道的陳男，雖陳男緊急閃避，右側身仍擦撞女童，女童的左側身體和手腳有擦挫傷，被警消送往台北醫學大學附設醫院醫治，無生命危險。

警方說明，初步調查陳姓駕駛酒測值為0，持照正常，此件事故另造成多元計程車的右側、後視鏡毀損，詳細世故與肇事責任則待進一步釐清。

大安警分局呼籲，民眾穿越道路應遵循交通號誌、標誌及標線指示行走行人穿越道；駕駛亦需隨時留意前方路況，建立防禦駕駛觀念，以應變突發道路狀況。

