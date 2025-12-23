12歲女童一雙破鞋穿到大 「阿嬤視力模糊不敢倒下」還有臥床阿公得顧…

記者李育道／台北報導

辛酸的隔代教養困境，阿嬤獨力照顧臥床老伴與弱勢女童。（圖／點燃生命之火提供）

一名12歲女童小芳（化名）自小父母不在身邊，由年邁的阿嬤撫養長大，但阿嬤年事已高、雙眼視力模糊，還要照顧生病臥床的老伴，家裡沒有收入，過得相當辛苦，而懵懂的小芳，知道阿嬤辛苦，不吵不鬧，只要有鄰居好心贈送二手衣物跟鞋子，即便破掉仍開心地穿著，令人備感心疼。

小芳的父母多年前因故離家，阿公、阿嬤不捨年幼的孫子，於是接手撫養，靠著批家庭代工賺錢養家。但隨著小芳長大，兩位老人家身體每況愈下，先是阿公病倒臥床需要照顧，阿嬤照顧一老一小，扛起家計、洗衣煮飯等等，自己也累出病來，導致雙眼視力模糊，嚴重影響日常生活。

儘管無依無靠，卻無法申請社會福利，只能變賣家產還債，經濟拮据、視力衰退的阿嬤，三餐只能簡單煮個白飯、麵條配青菜簡單填飽肚子，導致小芳長久下來，缺乏成長所需要的營養，身形瘦弱。幸好鄰居親友幫忙接濟，即便是二手衣物，小芳也很珍惜，鞋襪破洞都照樣穿。

但雪上加霜的是，後來學校老師發現小芳出現「特殊」情況，譬如情緒太激動時會拍打別人的身體或是尖叫，甚至在地上打滾大哭，無法清楚表達自己的情緒，孩子就醫後仍需要觀察治療，種種狀況都讓阿嬤疲於應付，殘酷地現實快把阿嬤壓垮。所幸「點燃生命之火」發現小芳一家困境，立即給予資源，才慢慢減輕阿嬤的負擔，現在她可以在社區基地吃得飽，且有志工陪伴，個性變得開朗，順利融入團體生活。

事實上，在台灣仍有許多弱勢孩子面臨相同的生活困境，小芳的生活處境正是許多臺灣偏鄉弱勢孩童的縮影，「點燃生命之火」今年第41屆正式開跑，民眾可透過捐款，讓更多像他們一樣的弱勢孩子，在課後有志工陪伴、穩定餐食和多元課程學習的機會。

✎「點燃生命之火」愛心捐款連結請點： https://lihi.cc/X82xf

