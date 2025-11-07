12歲女遭母拐出國「工作」 月接60客！自白超辛酸內幕

一名泰國國籍的12歲少女，被從事性服務的母親拐騙到東京一間按摩店工作，1個月內接待了約60名男性客人。（示意圖，非當事人／pakutaso）





日本東京近日破獲一起誇張性產業案件，一名泰國國籍的12歲少女，被從事性服務的母親拐騙到東京一間按摩店工作，1個月內接待了約60名男性客人，賺得約62萬7千日圓（約新台幣12萬7千元），少女表示，如果自己不工作的話，家人就無法生活了。該間按摩店的經營者細野正之遭到逮捕，全案依人口販賣調查中。

據《朝日新聞》報導，9月中旬一名泰國籍的12歲少女，前往東京都港區的東京出入國在留管理局，表示自己想要回到泰國、想要見阿公阿嬤及妹妹，也想要回去上學，她已經做好被逮捕的覺悟了。

一查才知道，少女本與阿公阿嬤、妹妹住在泰國，並於公立國中就學中，她的母親則是在外從事性服務工作，平時不住在一起。今年6月27日，母親稱要去日本工作，便帶著少女一起到日本東京文京區一間按摩店，儘管少女沒有性服務相關知識，並且表示不想要做，但她也只能聽從母親的指示。

母親在7月11日獨自出國，放少女1人在日本，從6月27日至7月29日間，33天內少女接了約60名男性客人，賺得約62萬7千日圓，這些錢全入了51歲的按摩店經營者細野正之口袋，部份抽成後再把剩餘的錢交給少女的母親。

今年8月少女辭掉按摩店的工作，但之後又在母親介紹的性服務店家工作，她表示，「我如果不工作的話，家人就沒辦法生活。」但是少女遲遲等不到母親來接她，太想回泰國見家人的她，終於在今年9月中旬前往東京出入國在留管理局。目前少女被作為人口販賣的受害者安置中，據了解，她是東京警視廳逮捕過年紀最小的人口販賣受害者，除了警方外，移民局、泰國大使館、國際移民組織均已介入此案。

