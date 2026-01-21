12歲女遭關廁所吃屎喝尿！狠母「搜網學虐殺」針刺縫嘴虐死冷血滅證

國際中心／綜合報導

中國福建省莆田發生一起駭人聽聞的虐童慘案。女子許金花長期虐待12歲繼女琪琪，不僅將其囚禁廁所斷食斷水、逼迫吃屎喝尿，更殘忍用針縫嘴，導致琪琪受虐致死時體重僅剩20公斤。最高人民法院核准後，許女已於20日伏法執行死刑；提供虐待工具的生父劉江則遭判刑13年6個月。

根據綜合中國媒體報導，法院判決書指出，許姓女子與劉姓丈夫家庭成員複雜，除劉男親生的琪琪外，家中另有3名無血緣關係的未成年子女，是許女與前任伴侶所收買。2023年12月起，許女以管教為名，將年僅12歲的琪琪綑綁於家中狹窄廁所內，展開長達17天的地獄般折磨。期間，許女不僅斷絕飲食，強逼琪琪吞食排泄物，更惡意餵食大量瀉藥，導致女童身體極度虛弱。

令人髮指的虐待細節隨調查曝光。許女手段極其兇殘，曾持針刺穿琪琪的手腳，甚至用針線將孩子的嘴巴縫合，造成琪琪全身布滿傷痕、嚴重化膿感染，最終因飢寒交迫與急性循環衰竭慘死。當許女發現繼女斷氣後，第一時間竟非報警，而是冷靜的鬆綁遺體、清洗血衣與廁所，並刪除監視器畫面企圖滅證，偽裝成意外死亡。然而醫院接收遺體時，驚見孩子全身體無完膚，立即報警處理。

檢警進一步查出，許女的手機搜尋紀錄中，竟充斥著「孩子傷口用洗衣粉泡會怎麼樣」等虐待方法的搜尋紀錄，顯示其犯行具高度預謀。而生父劉男在案發期間，竟提供繩索與瀉藥協助許女施虐，被法院認定為共犯。琪琪的生母接獲噩耗趕赴殯儀館時，見到女兒舌頭受創、腳趾被刺穿，全身瘦到只剩骨頭，當場崩潰痛哭，無法置信女兒生前遭受如此非人對待。

儘管許女在法庭上辯稱僅是「管教不當」無殺人犯意，但法院認定其手段殘忍、泯滅人性，已構成故意殺人罪。歷經審理，福建省高院維持死刑判決，並經最高人民法院核准，許女於20日被押赴刑場執行死刑；劉男則因犯故意傷害與虐待罪，合併執行有期徒刑13年6月。

