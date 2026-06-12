12歲少女參加生日派對…遭「5同學輪流性侵」！嫌犯僅停學1週

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西班牙一名12歲少女遭到同學輪流性侵。示意圖／翻攝自Pixabay

心碎！西班牙一名12歲的少女在學校外參加生日派對時，遭到5、6名同學輪流性侵。事件曝光，校方起初開除涉案的學生，但一週後又允許他們重返校園。對此，警方證實，所有涉案人都只有11、12歲，這代表他們未達到刑事責任年齡，不能被起訴。

據《太陽報（The Sun）》報導，西班牙一名12歲少女，在學校外參加生日派對時，遭到5、6名同學輪流性侵，導致少女身心受創。事後，少女的家人向警方報案，警方隨即展開調查，結果發現所有涉案人都只有11、12歲，這意味著他們未達到刑事責任年齡，無法被起訴。

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更令人傻眼的是，學校起初開除這些涉案的學生，但是在一週後又允許這些少年重返校園，涉案少年跟其他學生分開，學校表示，這是為了避免他們遭受歧視。報導指出，目前受害者、涉案少年都已經恢復上學。

事實上，這並非近期第一起涉及未成年的性侵案件，5月1日有一群15歲女學生表示，她們在搭乘郵輪時遭到灌酒、下藥性侵。她們在郵輪停靠於巴塞隆納時，有多達10名少女向警方報案。

西班牙警方目前正在調查這起案件，不過尚未有人被逮捕。有消息人士指稱，嫌疑人是成年人，並且已被確認身分，但是警方並未證實這項說法。巴塞隆納國民警衛隊發言人表示，警方已接到多起投訴，並蒐集多份證詞，當地法院已經接獲通知，下一步將由法院決定。

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