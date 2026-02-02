12歲少女狠砍母親26刀致死 警稱受《名偵探柯南》啟發犯案

印尼一名年僅12歲的女孩用菜刀刺殺母親索拉亞26刀，家人緊急送醫後仍不治身亡。圖／翻攝自臉書

印尼去年12月發生一起震驚當地的弒母案件，一名年僅12歲的女孩AL用菜刀刺殺母親索拉亞（Faizah Soraya）26刀，家人緊急送醫後仍不治身亡。當局表示，AL謀殺母親的原因在於，自己和姊姊長年受到母親的打罵，看到父親被母親拿刀威脅，同時受到遊戲《謀殺之謎》（Murder Mystery）以及動畫《名偵探柯南》的啟發，才會事前準備，動手殺害母親。

綜合媒體報導，案發在印尼北蘇門答臘（North Sumatra）棉蘭市（Medan），女孩AL刻意比母親早起床，在12月10日凌晨先去廚房拿走一把切肉用的菜刀，並為避免血跡沾到衣物，脫到只剩內衣，站在母親床邊朝她的頸部刺去。

廣告 廣告

警方表示，索拉亞遇襲後從睡夢中驚醒，發現女兒正持刀瘋狂地砍向她。同住一樓的姊姊發現後，隨即奪下妹妹的刀，不顧自己手部受傷，立刻跑上樓找爸爸救媽媽。AL行兇過程中，索拉亞的意識清醒，曾哀求女兒停止施暴，見丈夫到場時要家人替她叫救護車，在等待過程中，還曾提出想喝一杯水的請求，但救護車抵達時，她已身亡。警方事後調查發現，索拉亞身上有26處刀傷。

棉蘭警察局長卡爾維恩（Jean Calvijn Simanjuntak）表示，AL犯罪動機源於母親涉嫌虐待家人有關，索拉亞過去3年來多次用刀威脅丈夫和女兒，AL經常看到母親用皮帶抽打姊姊，甚至辱罵爸爸。卡爾維恩也補充指出，AL有玩《謀殺之謎》和看了動畫《名偵探柯南》受到啟發，於是發生了這起弒母案件。目前，AL因為未成年受法律保護，沒有被拘留而是被安置在相關單位，在專家的照護下生活。



回到原文

更多鏡報報導

伊朗26歲男示威遭捕傳判死！川普一度喊動武...外媒揭「交高額保釋金」後放人

性感黑絲女主播身懷絕技 「狂射百發百中」更勝AI讓網友全跪了

兒子駕照沒過！警察爸狂騷擾駕訓班 1天打50通電話喊「讓你坐牢」下場慘了

62層頂樓做引體向上！中國網紅「失手摔死」驚悚畫面曝 直播公司只賠3萬