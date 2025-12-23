12歲少女被母逼日本接客 狠毒泰籍媽台灣現身！桃園賣淫被逮今遣返

社會中心／陳韋劭報導

少女的母親在台灣從事性交易被逮，移民署今天（23日）遣送該女回泰國。（圖／翻攝畫面）

一名12歲泰國籍少女被生母強逼至日本賣淫事件，33天內與70名男客從事性交易，消息曝光後引起關注，經查，少女的母親（29歲）以免簽證方式自泰國入境台灣，且在台灣從事性交易，日前在桃園被逮，移民署今天（23日）已遣送該女回泰國。

根據綜合日媒報導，該名少女於今年6月下旬和母親一起入境日本，母親在少女開始工作約2個星期後便離開日本，而在這期間；此外，這起案件被偵破前，該名少女被迫在一間按摩店工作，33天內共接待近70名男性顧客，這段期間賺的錢遭店家瓜分，剩餘款項則匯入與母親相關人士的帳戶。

報導指出，警方逮捕了一名在東京都調布市經營按摩店的經營者細野正之（51歲），他所經營的按摩店涉及讓12歲的泰籍少女工作，已經違反《勞動基準法》。而該名少女向警方供稱，自己的母親將她交給按摩店後就回國，媽媽向她表示，要她努力工作貼補家用，她雖然多次想回國見家人、讀書，但是也只好忍耐。

據悉，該名少女在8月離職，但其被母親此事後，竟要求她到另一間違法按摩店繼續賣淫。少女雖曾聽說居留超過15天可能遭逮捕，但在長期壓迫下終於鼓起勇氣，於9月16日向東京出入國在留管理局表示，「想回泰國」，才讓整起案件曝光。

泰國警方調查，少女的母親多次往返日本、台灣、新加坡等地，少女賣淫事件曝光後，母親當時人在台灣。我國警方指出，少女的母親以免簽證方式自泰國入境台灣，也從事賣淫工作，日前已在桃園被逮，後續已交由相關單位收容。

移民署表示，關於日本媒體報導涉嫌攜12歲女兒到日本東京按摩店賣淫之泰籍女子，入境我國後因違反社會秩序維護法及逾期停留被收容，經刑事局及移民署與日、泰警方共同溝通協調遣返及偵辦等事宜後，已於今天（23日）依規定執行遣送返泰。

