12歲少女被迫下海性服務60人！泰警：親媽在台被逮

日本東京近日爆出一起國際人口販運案件！一名年僅12歲的泰國少女，被親生母親賣去東京一間非法按摩店裡進行性交易，生母隨後便消失的無影無蹤；目前日本警方已和泰國警方合作將少女送回泰國。然而，沒想的是經泰國警方調查後發現，生母從日本出境後，是來到台灣疑似從事賣淫行業，現已在台灣被逮捕。





日本警方透露，近日一名12歲少女被生母騙到東京賣淫，1個月被迫性服務60多個人。（圖／翻攝自Ｘ）

根據《全日本新聞網》報導，一名12歲的泰國少女被母親帶到日本東京一間非法按摩店內，強迫她賣淫；12歲少女就這樣在一個月內被迫為約60人提供性服務，晚上則睡在店內廚房裡。抵達日本兩週後，生母就告訴她自己要先回家了，「請妳工作，等我來接妳」；少女左等右等都不見媽媽蹤影，於是獨自跑去東京出入國管理局求助。她向警方供稱：「我其實想跟她回家，但我沒說因為我怕她會生氣」。據警方調查後發現，少女的所得收入約62.7萬日圓（約新台幣12萬元）遭店家瓜分，剩餘款項則匯入與母親相關人士的帳戶。且少女生存的地方非常簡陋，被迫睡在店內廚房的角落，日夜為顧客提供服務。

日本警方逮捕讓12歲泰國少女下海的51歲老闆。（圖／翻攝自Ｘ）

此外，日本警方也逮捕了該按摩店的51歲老闆細野正幸，因涉嫌違反《勞動基準法》僱用未滿15歲的人員；關於他的證詞細節，像是他是否知道少女只有12歲，或過去是否發生過類似案件等，目前還需釐清。另外根據日媒《TBS NEWS DIG》和《FNNプライムオンライン》報導，12歲少女生從日本出境後，並沒有先到泰國，而是飛到台灣。泰國國家警察總監吉達拉特透露，少女的生母目前在台灣，因涉另一起與賣淫有關的案件被台灣警方拘留。泰國警方計劃與台灣當局協調，將其引渡回國並採取法律行動。吉達拉特更指出，生母曾27次前往日本、台灣、越南等國家，在此期間幾乎都沒有和親生女兒相處過。

泰國警方調查後指出，12歲少女生母從日本出境後，竟跑到台灣疑從事海外賣淫遭逮。（圖／翻攝自Ｘ）





