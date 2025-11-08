12歲少女被迫下海性服務60人！泰警：親媽在台被逮
國際中心／楊佩怡報導
日本東京近日爆出一起國際人口販運案件！一名年僅12歲的泰國少女，被親生母親賣去東京一間非法按摩店裡進行性交易，生母隨後便消失的無影無蹤；目前日本警方已和泰國警方合作將少女送回泰國。然而，沒想的是經泰國警方調查後發現，生母從日本出境後，是來到台灣疑似從事賣淫行業，現已在台灣被逮捕。
日本警方透露，近日一名12歲少女被生母騙到東京賣淫，1個月被迫性服務60多個人。（圖／翻攝自Ｘ）
根據《全日本新聞網》報導，一名12歲的泰國少女被母親帶到日本東京一間非法按摩店內，強迫她賣淫；12歲少女就這樣在一個月內被迫為約60人提供性服務，晚上則睡在店內廚房裡。抵達日本兩週後，生母就告訴她自己要先回家了，「請妳工作，等我來接妳」；少女左等右等都不見媽媽蹤影，於是獨自跑去東京出入國管理局求助。她向警方供稱：「我其實想跟她回家，但我沒說因為我怕她會生氣」。據警方調查後發現，少女的所得收入約62.7萬日圓（約新台幣12萬元）遭店家瓜分，剩餘款項則匯入與母親相關人士的帳戶。且少女生存的地方非常簡陋，被迫睡在店內廚房的角落，日夜為顧客提供服務。
日本警方逮捕讓12歲泰國少女下海的51歲老闆。（圖／翻攝自Ｘ）
此外，日本警方也逮捕了該按摩店的51歲老闆細野正幸，因涉嫌違反《勞動基準法》僱用未滿15歲的人員；關於他的證詞細節，像是他是否知道少女只有12歲，或過去是否發生過類似案件等，目前還需釐清。另外根據日媒《TBS NEWS DIG》和《FNNプライムオンライン》報導，12歲少女生從日本出境後，並沒有先到泰國，而是飛到台灣。泰國國家警察總監吉達拉特透露，少女的生母目前在台灣，因涉另一起與賣淫有關的案件被台灣警方拘留。泰國警方計劃與台灣當局協調，將其引渡回國並採取法律行動。吉達拉特更指出，生母曾27次前往日本、台灣、越南等國家，在此期間幾乎都沒有和親生女兒相處過。
泰國警方調查後指出，12歲少女生母從日本出境後，竟跑到台灣疑從事海外賣淫遭逮。（圖／翻攝自Ｘ）
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110
原文出處：12歲少女被騙去日本下海「性服務60人」！泰警：疑因1事「親媽在台灣遭逮」
更多民視新聞報導
緬甸軍方轟炸KK園區！上千「豬仔」跳河逃亡畫面曝光
日本黑熊攻擊人類！送報員遭「啃咬14秒」畫面曝光
四中全會落幕「北京勇士」上街抗議！痛批共產黨：邪教
其他人也在看
卓榮泰桃機視察非洲豬瘟檢疫（2） (圖)
行政院長卓榮泰（左）8日至桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，未來在邊境防疫上有4個要求，務必把非洲豬瘟阻絕於境外。中央社 ・ 13 小時前
里長媽卸下公務 重返慈濟熱情付出
南投埔里慈濟志工「余秀彩」，前後擔任六任社區理事長，也曾當過里長，因公務繁忙，曾一度暫離志工勤務，但心中始終掛念這分善緣。七年前回歸後，她把社區經驗融入慈濟工作，無論煮食備餐、社區活動等等，都全力...大愛電視 ・ 15 小時前
補充保費爭議後首度同台石崇良 賴清德：施政秉持務實提出計畫
衛福部長石崇良未與政院溝通，提出補充保費改革，因起徵門檻過低，得罪小資族，民意強烈反彈，朝野批評政策暴衝、偷襲，行政院長...聯合新聞網 ・ 14 小時前
國3台南段金屬物品掉落 17車撞擊受損、4人受傷
（中央社記者張榮祥台南8日電）國道3號台南六甲南下路段昨晚發生不明車輛掉落金屬物品，造成沿途17輛自小客車撞擊受損，且發生4車碰撞，造成4人受傷，目前國道警察局還未查到肇事車輛。中央社 ・ 13 小時前
顏正國人生殺青！楊貴媚 魏德聖都來了 高捷率《角頭》送別：阿彌陀佛迴向給他
顏正國人生殺青！楊貴媚 魏德聖都來了 高捷率《角頭》送別：阿彌陀佛迴向給他娛樂星聞 ・ 12 小時前
國3台南段金屬物品掉落 17車毀損、4人受傷 (圖)
國道3號台南六甲南下路段7日晚上發生不明車輛掉落金屬物品，造成沿途17輛自小客車撞擊受損，且發生4車碰撞，造成4人受傷。中央社 ・ 13 小時前
台積電運動會 員工周邊商店人氣旺 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，現場設有員工專屬周邊商品專賣店，吸引許多員工排隊購買。中央社 ・ 13 小時前
鄭麗文追思共諜！綠委批：形同吐蔣介石口水
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官、遭到蔣介石政府槍斃的吳...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
國際身心障礙者日活動 澎湖推友善照顧共融共好
（中央社澎湖縣8日電）澎湖縣長陳光復今天出席社區日間作業與照顧成果發表會表示，縣府推動友善的照顧服務，讓每名身障者能自信地生活、快樂地成長，實現共融共好的目標。中央社 ・ 13 小時前
頭皮屑愈洗愈多？醫揭「5大元兇」超錯愕 洗太快、水溫不對都中招
穿深色衣服時，肩膀上總是佈滿白色雪花？ 每天洗頭還是止不住頭皮屑如雨後春筍般冒出來？明明已經換了好幾種抗屑洗髮精，頭皮屑問題卻越來越嚴重，甚至開始出現紅腫發癢的症狀！這些「頭皮雪花」不僅影響外觀形象，更是在告訴你頭皮健康出現了嚴重警訊！ 頭皮屑惡化 5大隱藏殺手 生髮診所柯博桓院長指出，頭皮屑的產生機制比你想像的複雜得多。正常情況下，頭皮細胞會以28天為週期自然更新，但當這個平衡被打破時，角質細胞會異常快速脫落，形成肉眼可見的頭皮屑。更可怕的是，現代生活中有太多隱藏因子正在加速這個惡性循環！ 1、馬拉色菌過度繁殖這是最容易被忽視的元凶！馬拉色菌是每個人頭皮都存在的天然酵母菌，但當頭皮油脂分泌過盛、免疫力下降或荷爾蒙失調時，這些平時的「好鄰居」就會變成「惡房客」。過度繁殖的馬拉色菌會分解皮脂產生刺激性物質，導致頭皮發炎、角質異常剝落，形成大量油性頭皮屑。這種頭皮屑通常較大片、帶有黃色油膩感，而且伴隨強烈搔癢！ 2、慢性壓力荷爾蒙失調現代人的高壓生活正在摧毀你的頭皮健康！長期壓力會導致皮質醇分泌異常，這種「壓力荷爾蒙」不僅會刺激皮脂腺過度分泌，還會抑制免疫系統功能，讓頭皮更容易發炎感染。更常春月刊 ・ 18 小時前
30歲男熬夜打電動罹腦炎！「智力退化剩3歲」無法自理…專家曝原因
長期熬夜恐誘發嚴重腦膜炎！中國一名30歲張姓男子，因為熱愛打遊戲，長期熬夜奮戰，結果近日沒到班，也沒接電話，親友前往宿舍關心才發現張男發高燒昏迷，送醫確診「病毒性腦膜炎伴腦炎」，經搶救後保住一命，但智力永久受損，只剩3歲兒童水準，生活無法自理。醫院透露，最近1個月已收治8例腦膜炎患者，共通特徵都是熬夜、作息顛倒，且年齡都在30歲以下。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
光復郵筒被沖走 竟成網拍商品 花蓮郵局急追回
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水挾帶大量土石沖入光復鄉，光復郵局一批「待報廢郵筒」也被泥流沖走。但洪災1個月後，在網上竟然出現這批走失報廢郵筒，網拍開價1個2500元到6000元不等，甚至有數個標註「已售出」，因郵務屬公物，花蓮郵局發現後，聯繫上拍賣者，已追回17座郵筒，日後將一併標售，但依法必須「壓毀」售出。中時新聞網 ・ 13 小時前
快訊／不爽母千萬信託被獨漏殺親姊 新北孝子裁定羈押禁見
新北市三重區60歲陳姓男子，因其姊姊跟妹妹在未告知他的情況下，帶著高齡的母親，將1千萬財產拿去辦信託，還排除他為代理人，6日帶著母親及妻子，找姊妹倆理論，過程起爭執，陳男回家中拿菜刀返回砍殺姊姊跟妹妹，其妻阻止也遭波及，其姊送醫傷重身亡，陳男被警方依殺人、傷害等罪送辦，經檢方複訊後向法院聲請羈押禁見，今天（8日）上午法院裁准。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
北市公車自撞施工告示牌釀3輕傷 警：駕駛稱恍神
（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北8日電）台北市松江路交叉路口今天發生1輛公車車禍意外，警方初步清查疑公車駕駛恍神自撞路面施工告示牌，釀3傷，包含1名女乘客及2名幼童，傷勢不重，肇事原因待查。中央社 ・ 13 小時前
新北小貨車過彎豆腐掉滿地 害3騎士犁田慘摔進醫院
新北市汐止區中興路與福德三路口，今天（8日）上午8時許，1輛小貨車轉彎時，疑似綑綁在後車斗內裝豆腐盒子的繩子不牢靠，讓一些豆腐甩出車外落地變豆腐渣，造成路面濕滑，讓後來經過的3名機車騎士因此摔車受傷，所幸經送醫後均無大礙，警方獲報到場處理， 3名騎士經酒測均未酒駕，後續警方將通知小貨車駕駛到案說明，將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款開罰，並吊扣駕駛執照1年。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
賴瑞隆、邱議瑩民調領先？陳其邁：許智傑也不錯
（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄市長陳其邁今天答覆媒體，民主進步黨高雄市長初選參選人邱議瑩與賴瑞隆是否民意調查領先時說，4人差距都很小，大家都很努力，「許智傑也不錯啊，你也不要把他當塑膠」。中央社 ・ 13 小時前
泡麵料理包直沖「口感差」？網曝「關鍵步驟」肉質像現煮
生活中心／林依蓉報導泡麵是許多人快速解決一餐的方便選擇，但隨麵附贈的料理包該如何處理，長久以來一直是網路論壇上的熱門話題。近日有網友在臉書社團發文提問，他好奇吃有料理包的泡麵時，要先把料理包放在碗上預熱，還是直接加進去沖水泡，並詢問兩者差距到底在哪。貼文一出，立刻吸引許多網友留言提供經驗。民視 ・ 13 小時前
梨山幸福巴士3小時直達市區 金馬女配角是常客
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市梨山幸福巴士環繞四大部落，梨山到市區只要3小時。以電影「哈勇家」獲金馬獎最佳女配角的林詹珍妹是巴士常客，她表示，梨山到市區直達車和走紅毯一樣，幸福一路相伴。中央社 ・ 13 小時前
才官宣就「離婚」！初孟軒、徐鈞浩山林吻戲後分手
公視＋自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》），由初孟軒、徐鈞浩詮釋的夫夫組合「布朗尼與紅豆泥」掀起討論熱潮，兩人從森林結婚的甜蜜高點，一路走向現實抉擇的心碎分離，情感起伏讓觀眾直呼「感官炸裂」，初孟軒也在社群「放閃」轉發影集連結，談起此次與徐鈞浩共演時笑說：「演出的時候，會因為紅豆泥（徐鈞浩飾演）的反應可愛到而笑出來。」中時新聞網 ・ 13 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 13 小時前