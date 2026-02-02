12歲少女連刺施暴母26刀致死！犯案手法竟受《名偵探柯南》啟發

印尼去年12月底，有1名42歲母親遭廚房用刀刺了26刀，倒臥血泊之中身亡。（示意圖／翻攝自pexels）

印尼去年12月底發生1起駭人聽聞的兇殺案，1名42歲母親遭廚房用刀刺了26刀，倒臥血泊之中身亡。而痛下殺手的竟是她年僅12歲的女兒。當局表示，她受到熱門遊戲《謀殺之謎》（Murder Mystery，Roblox平台上的遊戲）影響，並受到動畫《名偵探柯南》的啟發。

據外媒報導，家庭主婦索拉雅（Faizah Soraya）於去年12月10日凌晨遇害。案發地點位於印尼北蘇門答臘（North Sumatra）棉蘭市（Medan）。警方指出，當天清晨，女兒比母親更早起床，前往家中廚房，取走1把平時用來切肉的大菜刀。

據當局說法，為了避免衣服沾血，她脫至只剩內衣，站在熟睡的母親床邊，將刀刺向母親頸部。然而索拉雅並未因第1刀立即身亡，而是在熟睡中驚醒，發現女兒正瘋狂揮刀砍向她。

警方指出，索拉雅在大部分攻擊過程中仍保持清醒，甚至能夠哀求女兒停止暴行。她也曾要求喝1杯水，並懇求家人替她叫救護車。女兒的16歲姊姊據報逃往樓上找父親求助，希望能救回母親。但當救護車抵達時，索拉雅已經死亡。

根據印尼警方與對女兒進行訪談的兒童心理學家說法，索拉雅長期對家人施暴，包括用皮帶毆打姊姊，並經常以刀威脅孩子。「弒母」（matricide），即子女殺害母親，是極為罕見的犯罪行為，但數據顯示這類案件可能正在增加。

澳洲犯罪學研究所（Australian Institute of Criminology）2025年報告指出，2023至2024年間共有262起凶殺案。其中，殺害父母（parricide）為僅次於親密伴侶殺人的第2常見家庭凶殺類型。2023至2024年錄得的弒親案件數量，與1989至1990年間的歷史高點並列。

然而，這起發生在印尼的案件卻極為罕見。因為研究顯示，弒親者多為男性，且多數在犯案時年滿18歲以上。

參與棉蘭此案諮詢的法醫心理學家米納烏利（Irna Minauli）向媒體表示，當成年人殺害父母時，原因可能包括精神健康問題如思覺失調症（schizophrenia）或藥物濫用，「這2個因素在兒童身上極少出現。當兒童犯下弒母或弒父案件時，往往源自家庭角色失衡，導致不對等的教養模式。」

米納烏利補充，「在弒母案件中，孩子常有1位施虐且過度主導的母親，而父親則傾向消極，使孩子感覺自己沒有任何保護。父親存在，但卻缺席。相對地，在弒父案件中，我們常見到施虐父親與消極母親的組合，特別是男孩容易對父親角色懷抱強烈憤怒與仇恨，最終可能導致暴力行為。家庭暴力持續越久、強度越高，被壓抑的憤怒就越深，最終可能演變為更劇烈的暴力行為。」

