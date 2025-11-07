12歲少女遭親媽賣到東京「當妓女」！與60名男人性交 收入全匯母親戶頭…

（國際中心／綜合報導）日本警方揭露一起驚悚的國際人口販運案件，一名年僅12歲的泰國女孩被自己的母親帶到東京後，竟被迫在非法的按摩店裡進行性交易，母親隨後卻失去聯繫。這名少女在短短一個月內，被迫服務的次數高達60次，她的生活環境極為惡劣，最終她選擇獨自前往出入國管理局尋求協助。目前，警視廳已經逮捕了51歲的風俗店經營者細野正之，並以嚴重的人口販賣罪嫌展開深入的調查行動。

根據《全日本新聞網》的報導，警視廳調查發現，少女是在6月跟著母親抵達日本，但她的母親只在日本待了兩個星期，便將女兒託付給東京的一家按摩店，自己返回泰國，留下年幼的女兒在異國受苦。少女透露，「我本來非常想跟媽媽一起回家，但因為害怕被罵，所以不敢開口。」少女之後被店家安排住在店裡的廚房，晚上只能在地板上鋪棉被睡覺，白天則被強迫向陌生的男客人提供性服務。少女表示，母親離開前曾對她說「只要妳乖乖工作，我就會回來接妳」，因此她只能默默忍受。結果，她在短短一個月內就被迫服務了60名客人，幾乎是每天都被強迫提供性服務。

示意圖／一名年僅12歲的泰國女孩被自己的母親帶到東京後，竟被迫在非法的按摩店裡進行性交易。（擷取自 免費圖庫freepik）

少女指出，她的母親原本也是從事性工作，最初是以到日本工作的名義將她帶到日本，沒想到在入境的當天就被母親強迫在店裡從事性交易。她的母親在7月11日獨自離開日本，少女則被迫繼續在店裡賺錢養家。直到8月她離職後，母親竟然又介紹她去另一間風俗店繼續從事性交易。少女每次提供性服務所賺的錢，在扣除店家抽成後，全部被匯入了母親朋友的銀行帳戶中。然而，說好要回來接她的母親，離開後卻如同人間蒸發般音訊全無。少女忍無可忍，最終在9月單獨前往東京出入國在留管理局求助，隨後她獲得相關單位的安置，警方也同時將按摩店負責人細野正之逮捕歸案。

由於細野正之完全不懂泰語，警方懷疑這背後有專業仲介集團在操控，目前正朝著人口販賣集團的方向進行偵辦，積極追查幕後的仲介網絡和整個犯罪路徑。

