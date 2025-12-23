12歲少女遭逼日本賣淫「40天接客70男」 生母躲台灣性交易也被抓遣返

示意圖，非新聞當事人。取自pexels



一名12歲少女被母親帶到日本東京按摩店，逼迫提供性服務，40天接客70名男人，震驚社會。而該名少女的生母則自己跑到台灣從事性交易，被依違反社會秩序維護法等罪嫌逮捕，警方和移民署先依相關辦法收容以及調查案情，23日遣返。

12歲少女原本在泰國上學，今年6月隨母親抵達日本，被母親帶到按摩店工作；少女被迫向男顧客提供性服務。東京都警視廳上月查獲文京區一處按摩店的51歲負責人，查出該名12歲少女被逼接客，日本《讀賣新聞》 報導，少女在40天內，被強迫為70名男性顧客提供性服務。

調查指出，少女的生母把她留在店內後隨即離開，刑事局也證實，少女的母親因在台灣違法從事性交易遭逮捕，依照相關辦法收容以及調查案情。

移民署和警方發現，少女的生母以免簽證方式自泰國入境我國，入境後在台從事性交易，涉犯《社會秩序維護法》及逾期停留。

該名生母收容期間，刑事局及移民署與日、泰警方共同溝通協調遣返及偵辦等事宜，今天由移民署依《入出國及移民法》規定遣送泰國。刑事局指出，此案不僅確立我國在區域治安聯防體系中的重要樞紐地位，更具體實踐了跨國合作打擊犯罪、守護兒少權益的堅定決心。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

