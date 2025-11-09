12歲按摩妹「接客61男」被生母騙？阿嬤揭家庭內幕

國際中心／李汶臻報導

日本警方日前破獲一間東京非法按摩店，涉嫌剝削雇用一名年僅12歲的泰籍少女從事性交易。警方調查後，追出一連串駭人聽聞的案情細節，把少女從泰國騙到日本風俗店賣淫的「上游」，竟是女孩的29歲生母。這位狠母將女兒獨留日本賺錢，一個人逃到台灣，日前因涉在台賣淫被逮。對此，少女的外婆也發聲抖出家庭實況；另有親屬透露，少女的媽媽恐與人有所糾葛，不排除遭到脅迫。

據日媒《全日本新聞網》報導，日本警視廳日前逮捕東京一家按摩店的51歲經營者細野正之，因他涉入一起嚴重的跨國人口販運案。他店內一名年僅12歲的泰國少女，於今年6月下旬和母親一起入境日本，少女被告知要在店裡工作。但兩週後少女的母親卻以「會來接妳回家」為承諾，將少女獨自留在日本、自己離開。

12歲泰國妹遭29歲生母騙到日本按摩店賣淫，短短33天接61男客。（圖／翻攝自X@nippontyotyotyo）





據日本警方的說法，少女的吃住全在按摩店裡，晚上被安排在店內廚房的地板上打地鋪睡覺，肉身與硬邦邦的地板只隔著一層棉被。到了白天，她在店內的工作就是「接客」。泰籍少女在短短33天內竟被迫服務了61名男客，收入約62萬7000日圓（約12萬6616元新台幣），但這筆錢被店家抽成後，其中一部分則被匯到少女母親相關人士的帳戶。

至於將少女獨自留在日本的母親，台灣移民署8日證實29歲生母離開日本後，直接前往台灣。今年10月底遭桃園警方查獲涉有賣淫情事，目前由移民署收容中。本案如今有最新進度，少女的外婆接受日媒《亞洲新聞網（ANN）》訪問時表示，自己聯絡不上孫女與女兒，非常擔心兩人，通常只能等對方主動聯繫她。

至於這對母女的真實家庭狀況，據少女外婆和親戚透露，29歲生母一直在曼谷和其他地方工作以養家糊口，會寄錢回家補貼家用，但約兩年前開始往返日本和泰國之間。此外，少女的親戚還稱雖然並不清楚真相，但認為「她母親和（按摩店店主）以及其他人在一起，是被迫做某事的」。當前泰國警方預計將女孩送回泰國，後續也將安排其母轉移回泰國。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

