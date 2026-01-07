12歲日本《要塞英雄》實況主不念國中全職拚電競！父母力挺引爆熱議

一名年僅 12 歲的日本電競實況主，近日再度成為話題焦點。這名少年宣布將在小學畢業後不繼續升學讀國中，全心投入電競職涯，並獲得父母支持。這名暱稱為 Tarou 的少年自 3 歲開始接觸電玩，目前在 Youtube 累積超過 23 萬名追蹤者，主要以《要塞英雄》（Fortnite）實況內容聞名。他於社群平台表示，將不進入國中就讀，選擇成為全職電競選手。

示意圖，非當事人（圖源：Getty Image）

事實上，Tarou 的這項決定早在 2025 年 4 月 就已對外公開，當時也曾引起部分討論；但近期相關內容再度被多家媒體轉載報導後，再次在社群平台掀起新一波議論。

Tarou 當時指出，這是經過與家人及學校長達一年的討論後所做出的選擇。他表示，希望打造一種能夠「認真追求電競，同時仍能確保睡眠、運動與學習時間」的生活方式，並直言若想追上甚至超越世界頂尖選手，每天練習少於 10 小時根本不夠。

Tarou 的父親公開力挺兒子的決定，指出傳統運動員每日訓練約 5 小時，但電競選手往往需要長達 10 至 14 小時的高強度練習。他表示，亞洲伺服器的頂尖玩家通常每天訓練 10 至 12 小時，且持續多年，若仍需每天上學，孩子在課後將難以確保足夠且高品質的專注訓練時間。家人也透露，Tarou 的專注力遠超同齡孩童，曾有一次幾乎不間斷遊玩遊戲長達 28 小時，專注到甚至忘記上廁所而不慎尿褲子。正因為看見這樣的投入程度，家人深信他具備在電競領域衝擊頂尖的潛力。

Tarou 的目標是站上《要塞英雄》世界盃等國際賽事舞台。他認為，這類競技賽事的頂尖選手每天都在持續進步，若不全力投入，很快就會被淘汰。

日本目前實施九年義務教育制度，國中階段理論上仍屬必修教育，不過 Tarou 表示仍然會以自學的方式在家學習。消息近期再次被媒體報導後，在網路上引發兩極反應。部分網友認為，中學階段是人生重要的社交與成長時期，放棄升學恐錯失珍貴的校園生活；也有人選擇支持，認為只要全力追逐熱愛的事物，就值得尊重與鼓勵。