12歲泰女33天接60位男客！按摩店「悲慘境遇」曝 眾怒：讓她復學

一名12歲泰女疑遭人口販賣，被迫在日本按摩店上班，提供性服務，消息引眾怒。示意圖，與本文無關／取自pixabay

一名12歲的泰國女童疑似遭到人口販賣，在日本東京某按摩店工作，甚至被迫提供「性服務」，目前該女已被警方安置。對此，許多人都忿忿不平，認為應該還給這位女孩「就學的權利」。

根據《朝日新聞》與《讀賣新聞》6日報導，東京警視廳正在調查此案，初步判定為人口販賣，並依違反《勞動基準法》的罪名，逮捕了51歲的按摩店老闆細野正幸，他涉嫌僱用15歲以下的兒童從事勞動，去年夏天，她就雇用了一名12歲泰國女孩，在東京文京區一家私人按摩店服務，雖然該按摩店聲稱是「純」按摩，但據了解，該女還被迫進行「性服務」。

報導也指出，女童和與姊姊、祖父母住在泰國，就讀於一所公立初中，她的母親是一名從事性服務的外籍人士，長期與她分居。某天，母親要她去日本工作，她並於6月下旬與母親持15天短期簽證入境日本，但7月中旬，她的母親就離開了日本，獨留她一人，在一家按摩店工作及生活。

12歲泰國女童被迫在按摩店做「特殊服務」。示意圖，與本文無關／取自pixabay

截至7月29日的33天裡，她一共接待了約60名男顧客，收入約62.7萬日圓（折合台幣約12.6萬元），最慘的是，所有收入都歸按摩店老闆細野正幸所有，扣除店鋪分成後，剩餘部分全都轉到她母親名下的帳戶。據悉，這名女孩於8月離開原先住所，之後便一直在東京郊區某間由她母親介紹的場所從事「特殊服務」。

約莫3個月後，也就是9月中旬，女童終於忍無可忍、鼓起勇氣，獨自前往東京入國管理局投訴自己「被迫工作」，並直呼「我想回泰國！」整起事件才曝光。目前她已住到庇護所，她也表達自己想要上學的願望，相關機構正在優先關注她的心理康復情況，並全力支持、協助她返校就學。

而警方目前尚未公佈嫌疑人是否承認指控，警方坦言，該名12歲泰籍女童是東京警視廳破獲的人口販賣案中，最年輕的外國受害者。整起案件除警方外，移民局、泰國大使館、國際移民組織（IOM）等機構也都紛紛介入，正在聯合調查中。



