12歲男孩發燒竟是「毒性休克」 醫臉色大變：快送急診

一名12歲男孩因感冒症狀就診後數日再度回診，出現發燒及全身無力等症狀，醫師察覺異狀後緊急轉診，男童經診斷疑似罹患毒性休克症候群，所幸及時送醫保住性命。

一名12歲男孩因感冒症狀就診後數日再度回診，出現發燒及全身無力等症狀。（示意圖／Pixabay）

旭恩小兒科診所醫師羅士軒在臉書粉專分享診間經歷，這名男孩首次就診時出現感冒症狀，幾天後再度回診時一臉倦容且突然發燒。當時正值流感好發季節，發燒搭配全身無力的症狀，最直接的聯想便是流感，然而男孩呈現的虛弱感讓羅士軒起了疑心。

醫師詢問是否有其他不適時，一旁的媽媽想起孩子早上曾喊腳痛。羅士軒隨即拉起男童褲管檢查，發現小腿出現紅腫且有明顯壓痛感，腦中立刻浮現可能是蜂窩性組織炎、恙蟲病，甚至是危險的壞死性筋膜炎等病症。

羅士軒當下判斷病灶與流感無關，直接開立轉診單請媽媽帶孩子前往台大急診。男童送達台大後立即住院施打抗生素，還因血壓過低而住進加護病房觀察，三天後情況回穩才轉至一般病房，急診醫師診斷懷疑為「毒性休克症候群」。

羅士軒指出，毒性休克症候群是指除了局部傷口感染外，還引發全身性反應的病症。這類疾病若未能及時處理，往往會引發嚴重併發症甚至威脅生命。他直言，如果當時只當作一般流感治療，恐怕會錯過給予抗生素的黃金時機。

