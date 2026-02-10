12歲男孩發燒虛弱「以為流感」 醫一看症狀驚喊：快送急診

【黃詩淳／綜合報導】孩子感冒發燒、痠痛，恐不只是感冒！旭恩小兒科診所近日就分享診間案例，一名12歲男孩，才因感冒症狀就診過，但之後突然突發燒且腳痛，檢查後驚覺不對勁，趕緊轉診台大急診，後來懷疑是「毒性休克症候群」，轉入加護病房觀察3天，所幸治療及時，病情也穩定下來。

旭恩小兒科診所近日在臉書粉專分享，一名12歲的男孩前幾天才因為感冒症狀就診過，但本來沒發燒了，當天早上又突然燒起來，雖然發燒加全身無力，極易被聯想為流感，但看到孩子異於常人的虛弱感，因此醫師詢問「除了發燒，還有哪裡不舒服嗎？」媽媽才想起孩子有喊腳痛。

醫師檢查孩子小腿，發現出現紅腫，且摸起來不只腫脹，還有明顯壓痛，因此醫師腦中浮現幾個嚴重診斷，「蜂窩性組織炎、恙蟲病，甚至是危險的壞死性筋膜炎？」醫師當機立斷，直接開立轉診單。

後來一到急診就立刻住院施打抗生素，過程中孩子一度因為血壓過低，轉入加護病房觀察3天，病情轉趨穩定。急診醫師懷疑是「毒性休克症候群」，這類病症如果不夠及時處理，往往會引發嚴重的併發症甚至威脅生命。旭恩小兒科診所也提醒，家長要注意，因為多一份細心多一份安心。

男孩腳疼痛紅腫送急診，懷疑是「毒性休克症候群」。旭恩小兒科診所」授權提供

