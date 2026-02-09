12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診

健康中心／施郁韻報導

有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，醫師驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。（示意圖／資料照）

感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。

開業小兒科診所院長羅士軒醫師在臉書發文分享，一名男童幾天前才因感冒就診，原本已經退燒，沒想到當天又再度高燒。醫師表示，在流感好發的季節，發燒加上全身無力，最容易被聯想到的診斷就是流感。

醫師看著小孩「異於常人的虛弱感」，心裡總覺得有個地方「怪怪的」。多問了一句：「除了發燒，還有哪裡不舒服嗎？」母親才想起「他今天早上一直喊腳痛。」

醫師請孩子拉起褲管檢查，摸起來不只腫脹，還有明顯的壓痛。他驚呆表示，「那一刻，腦中立刻浮現了幾個嚴重的鑑別診斷：蜂窩性組織炎、恙蟲病，甚至是危險的壞死性筋膜炎？」判斷當下，決定不做快篩、也不開常規藥物，直接開立轉診單，語氣堅定地請家長帶孩子去台大急診。

孩子一到急診立刻住院施打抗生素，過程中一度因為血壓過低，轉入加護病房觀察了三天，所幸治療及時，病情穩定後已轉回一般病房。急診高度懷疑是「毒性休克症候群（Toxic Shock Syndrome, TSS）」，若無及時處理，往往會引發嚴重的併發症甚至威脅生命。

醫師表示，醫療除了科學，有時更仰賴「多看一眼、多問一句」的經驗與直覺。如果當時只當作一般流感治療，恐怕會錯過給予抗生素的黃金時機。

