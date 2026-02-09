12歲男童發燒非流感！他「喊腳痛」醫一看驚：快送急診

男童發燒伴隨著腳痛，醫師一看趕緊讓家長送去大醫院急診。（示意圖／Pexels）

秋冬時節是流感流行高峰，孩童一旦出現發燒、倦怠或類似感冒症狀，往往容易被直接聯想到流感。然而，小兒科醫師提醒，若忽略其他細微線索，恐怕會延誤更嚴重疾病的治療時機。

小兒科醫師羅士軒近日在臉書粉專「旭恩小兒科診所」分享一則診間案例指出，曾有一名12歲男童因出現感冒症狀前來就醫，當時情況並不嚴重。不料數日後，男童再度回診，除了一臉疲憊外，還突然出現發燒現象，在流感盛行期間，這樣的症狀極易被判斷為流感。

不過，男童明顯的虛弱狀態引起羅士軒的警覺，他進一步詢問是否還有其他不適。一旁的母親回想起，孩子當天早上曾喊過腳痛。醫師隨即拉起男童的褲管檢查，發現小腿出現紅腫，「摸起來不只腫脹，還有明顯的壓痛。那一刻，腦中立刻浮現了幾個嚴重的鑑別診斷：蜂窩性組織炎、恙蟲病，甚至是危險的壞死性筋膜炎？」他當下判斷病因與流感無關，立刻開立轉診單，請家長將孩子送往台大醫院急診。

男童抵達急診後隨即住院接受抗生素治療，期間因血壓過低轉入加護病房觀察，經過三天治療後病況逐漸穩定，才轉至一般病房。急診醫師後續研判，男童病情高度懷疑為「毒性休克症候群」。

羅士軒說明，毒性休克症候群並非只有局部傷口感染，而是會引發全身性劇烈反應，若未即時給予正確治療，極可能導致嚴重併發症，甚至危及生命。他也直言，若當初僅以一般流感處理，恐怕會錯過給予抗生素的黃金時機。

