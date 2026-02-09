12歲男童發燒「不是流感」 醫拉褲管驚：快送急診
秋冬是流感好發的季節，但孩子出現感冒、發燒，也要留意是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享案例，日前收治一名男童有感冒症狀，卻突然發燒再回診，好在媽媽說出小孩腳痛，讓他順利判斷病灶不是流感，將男童送急診後保住性命。
羅士軒醫師近日在臉書粉專「旭恩小兒科診所」分享診間日誌，曾收治一名12歲小男孩有感冒症狀，沒想到過了幾天孩子又回診，一臉倦容又突然發燒，在流感好發的季節，發燒加上全身無力，最容易被聯想到的診斷就是流感。
不過男孩出現的虛弱感令羅士軒起疑，好奇是否有其他不適，結果一旁媽媽回想起，孩子早上有喊腳痛，羅士軒拉起男孩褲管後，果真發現小腿紅腫，還存在明顯的壓痛，腦中立刻浮現可能是蜂窩性組織炎、恙蟲病，甚至是危險的壞死性筋膜炎。
羅士軒當下判斷與流感無關，直接開立轉診單，請媽媽帶孩子去台大急診，孩子送到台大後立刻住院施打抗生素，還因血壓過低住進加護病房觀察，三天後情況回穩才轉至一般病房，經急診醫師診斷懷疑是「毒性休克症候群」（Toxic Shock Syndrome, TSS）。
羅士軒醫師指出，TSS是指除了局部的傷口感染之外，還有引起全身性的反應，這類病症如果不夠及時處理，往往會引發嚴重的併發症甚至威脅生命，也直言如果當時只當作一般流感治療，恐怕會錯過給予抗生素的黃金時機。
