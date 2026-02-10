12歲男童發燒「以為是流感」！醫聽完症狀一拉褲管驚呼：快送急診

12歲男童發燒多日，竟被診斷出中毒性休克症候群。圖／翻攝自旭恩小兒科診所臉書粉專

若孩子持續發燒，恐怕要多留心了。小兒科醫師羅士軒日前收治一名12歲男童，感冒退燒後又發燒，全身異常虛弱，讓他直覺「怪怪的」，拉起褲管發現男童小腿紅腫，甚至壓了會痛，馬上要求家長帶到急診，不料男童住院後病情急轉直，一度因血壓過低轉入加護病房，所幸經及時治療救回一命。

「旭恩小兒科診所」院長羅士軒醫師在粉專發文提醒，近日逢流感流行期，若孩子出現發燒、痠痛，可能不只是感冒那麼簡單。

他解釋，日前才有一名12歲男童因感冒症狀來就診，吃完藥後有退燒，不料幾天後又開始發燒，且身體異常虛弱，進一步詢問是否還有哪裡不舒服，媽媽才告知，男童不斷「喊腳痛」。

羅士軒拉開男童褲管，驚覺男童的小腿明顯紅腫，且壓了還會痛，當下立刻聯想到蜂窩性組織炎、恙蟲病、壞死性筋膜炎等重症，因此連快篩、開藥都省去，直接開轉診單，請家長帶著孩子到急診。

後續追蹤得知，男童一到急診後，醫師診斷懷疑是「中毒性休克症候群」（Toxic Shock Syndrome, TSS），因此施打了抗生素，期間男童病情急轉直下，一度血壓過低，轉入加護病房觀察3天，所幸治療及時，男童病情恢復穩定，已轉回一般病房。

羅士軒表示，醫療除了科學，有時候更仰賴「多看一眼、多問一句」的經驗與直覺，若當下只當成一般流感治療，恐怕錯過黃金的治療時間。

中毒性休克症候群是什麼？

根據台灣醫事檢驗學會資料顯示，中毒性休克症候群是一種與金黃色葡萄球菌（Staphylococcal aureus）和 A 型β溶血性鏈球菌（Group A Streptococcal, GAS）等產生外毒素感染有關的症候群。

金黃色葡萄球菌和 A 型β溶血性鏈球菌主要可經由皮膚、粘膜、 腸道等處侵入，即使很小的皮膚傷口，均可能引起細菌感染而產生毒素。

日前曾有媒體報導，該症狀好發於女性，因生理期使用衛生棉條、衛生棉，手部沒有正確清潔，或是長時間使用未拿出，就容易增生金黃色葡萄球菌，進而產生毒素，出現一系列症狀，如低血壓、上吐下瀉、意識混亂、肌肉疼痛、吞嚥障礙等。



