12歲男童高燒喊腳痛！兒科醫見「腳上一紅腫」 驚喊：快送大醫院

[Newtalk新聞] 孩童感冒看似好轉卻突發高燒，若伴隨異常虛弱需提高警覺。一名12歲男童近期因發燒回診，雖正值流感季，但醫師察覺其虛弱程度有異，追問下發現男童腿部紅腫疼痛。羅士軒醫師判斷恐非單純感冒，緊急轉診台大急診，確診為致死率極高的毒性休克症候群，一度住進加護病房，所幸及時治療才保住性命。





旭恩小兒科診所院長羅士軒分享近期發生的驚險案例，某日早診期間，一位12歲的小男孩在母親陪同下進入診間，孩子臉上滿是倦容，明顯感到非常不舒服。羅士軒說明，翻看病史發現，這位小哥哥前幾天才剛因為感冒症狀來就診過，這幾天原本已經沒有發燒，沒想到今天一早又突然燒了起來。

在流感好發的季節，發燒加上全身無力，臨床上最容易被聯想到的診斷就是流感。但羅士軒指出，看著眼前孩子表現出異於常人的虛弱感，心裡總覺得有個地方「怪怪的」。於是他決定多問一句，詢問孩子除了發燒之外，還有哪裡不舒服。這時媽媽才想起，並表示孩子今天早上一直喊腳痛。





羅士軒表示，當下請孩子讓他檢查一下腳部狀況，褲管一拉起來，就看到如同照片中的紅腫情形。患處摸起來不只腫脹，還有明顯的壓痛感。那一刻，腦中立刻浮現了幾個嚴重的鑑別診斷，包括蜂窩性組織炎、恙蟲病，甚至是相當危險的壞死性筋膜炎。





判斷當下情況危急，羅士軒進一步強調，當時決定不做流感快篩、也不開立常規藥物，而是直接開立轉診單，語氣堅定地請媽媽立刻帶孩子去台大醫院掛急診。後來媽媽回診時分享後續狀況，孩子當時一到急診就立刻住院施打抗生素，過程中一度因為血壓過低，轉入加護病房觀察了3天，所幸治療及時，病情穩定後已轉回一般病房。





羅士軒說明，急診診斷懷疑是「毒性休克症候群」(Toxic Shock Syndrome, TSS)。這類病症如果不夠及時處理，往往會引發嚴重的併發症甚至威脅生命。得知孩子平安出院，醫療團隊也鬆了一口氣。回頭思考這起案例，羅士軒認為，醫療除了科學，有時更仰賴那份「多看一眼、多問一句」的經驗與直覺。如果當時只當作一般流感治療，恐怕會錯過給予抗生素的黃金時機。

