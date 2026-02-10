12歲男童「反覆高燒+腳痛」！醫掀褲管驚：快送急診

生活中心／曾詠晞報導

冬春之際是流感擴散的季節，特別是小孩放寒假經常出門遊玩，會比在校園內接觸到更多人，家長務必提高警覺。小兒科醫生羅士軒近日分享，一名12歲的小男孩因感冒就診，原本病況已經好轉退燒，沒想到數日後卻發生高燒且極度疲倦的症狀。醫生觀察道男孩表現出「異於常人的虛弱感」，且聽家長提及孩子「腳痛」後，驚覺褲管下的紅腫疼痛並非單純流感，因此立刻請家長「衝急診」。





12歲男童感冒退燒又高燒！醫掀褲管驚覺「1警訊」速轉急診：ICU住3天

一名12歲男童反覆高燒+小腿紅腫疼痛，經醫師檢查後急速轉診送往大醫院掛急診。（圖／翻攝自臉書粉專《旭恩小兒科診所》、右圖為示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

褲管下的致命警訊 醫師直覺：情況「怪怪的」

羅士軒醫師於臉書粉專回憶，該名男童回診時一臉倦容，病史顯示其感冒症狀本已緩解，卻突然無預警二度發燒。在流感季節，這類症狀極易被診斷為流感，但醫師憑藉經驗察覺孩子狀態過於虛弱，心裡總覺得有個地方「怪怪的」。經過進一步詢問，媽媽才補充孩子當天早晨不斷喊腳痛，羅醫師隨即拉起男童褲管查看，赫然發現右小腿明顯紅腫且伴隨明顯的壓痛。當下醫師腦中迅速浮現「蜂窩性組織炎、恙蟲病，甚至是致死率極高的壞死性筋膜炎等嚴重病症」。考量病情危急，羅醫師果斷決定不做流感快篩，也不開立常規藥物，而是立刻開「轉診單」，堅定要求家長直接前往台大醫院掛急診。事後證明，這項果斷快速的決定，成為挽救男童生命的關鍵。

急診診斷懷疑是「毒性休克症候群」，幸好兒科醫師檢查後急速做出判斷，後續男童也平安出院。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

加護病房驚魂3天 醫感嘆：仰賴「多看一眼」的直覺

男童抵達急診後隨即住院接受抗生素治療，期間一度因血壓過低而轉入加護病房觀察長達3天。急診診斷懷疑是「毒性休克症候群」（Toxic Shock Syndrome, TSS），羅士軒說明：「這類病症如果不夠及時處理，往往會引發嚴重的併發症甚至威脅生命。」羅醫師感嘆，「醫療除了科學，有時更仰賴那份『多看一眼、多問一句』的經驗與直覺」。若當時僅視作一般流感處理，恐怕會錯過抗生素治療的黃金時機，看到孩子平安出院，這才讓他鬆了一口氣。

