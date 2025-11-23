12歲童喝雞湯出事！體重「飆破75公斤」險痛風

生活中心／倪譽瑋報導

中國一位男童水喝很少，家長又一直熬雞湯給他喝，最終釀成尿酸狂飆。（示意圖／資料照）

日前中國一家醫院揭露病例，有位12歲男童身高148公分、體重75.6公斤，他肚子腫大、體內尿酸嚴重超標，經詢問發現，男童把含糖飲料當水喝，家長還想幫他補營養，頻繁熬雞湯「吃補」，長期下來導致男童患上高尿酸血症，如果該症未改善，進而讓尿酸鈉鹽沉積在關節腔內，就會造成關節疼痛甚至變形，惡化成痛風，所幸即時治療讓男童無大礙。

中國男童不愛喝水 狂嗑雞湯補出病

綜合《杭州日報》等陸媒報導，日前浙江新華醫院風濕免疫科主任楊科朋，分享了一則令人警戒的病例，一名12歲男童被驗出尿酸高達440 umol/L，超出同齡兒童357 umol/L的正常值，患上高尿酸血症了，才就讀國小四年級的他肚子異常腫大，身高148公分、體重卻是75.6公斤；所幸經過治療，腎臟功能沒有明顯受到損害。

廣告 廣告

醫生詳細問診得知，那位男童平時把碳酸飲料、奶茶當水，家屬見狀，為了「補充營養」便頻繁熬雞湯、鴿子湯、老鴨湯等補湯給他喝。楊科朋表示，不斷攝取各種高蛋白食品，或是各式「高嘌呤（purine，或稱普林）」補湯，再加上把飲料當水喝，飲水減少讓尿酸不易排泄，小心最後罹患高尿酸血症。

高尿酸血症是痛風原因？

青少年高尿酸血症通常沒有明顯症狀，楊科朋提醒，以往大家總覺得，痛風是中老年人才會得的病，但隨著飲食結構和生活方式改變，「該病正年輕化，有的孩子明明才剛上小學，尿酸卻已嚴重超標」，建議家長應適時為孩子檢測尿酸或腎功能，以便及早發現問題。

關於痛風，根據台灣衛生福利部桃園醫院的衛教資訊，當長期患有高尿酸血症時，將導致尿酸鈉鹽沉積於血液與組織中，若沉積在關節腔內，就會造成關節紅腫、疼痛和變形，先從無症狀的高尿酸血症，惡化成急性痛風性關節炎，如未改善，最終恐形成痛風石、慢性關節炎。

尿酸過高怎麼改善？

部桃醫院說明，平時應飲食均衡，避免食用普林（嘌呤）含量過高的食物，部桃醫院特別點出，長時間烹調的「肉湯或肉汁」通常含有大量溶出的普林。除此之外，還要避免喝酒，其在體內代謝產生的乳酸會影響尿酸排泄，促使痛風發作，尤其在吃完大魚大肉又喝酒後，最易引起痛風發作。

部桃醫院補充，當高尿酸急性發病期間，建議吃普林含量低的食物，如蛋類、奶類、米、葉菜類、瓜類，蛋白質應以蛋奶而非肉來補充；此外，每日至少應飲用「2000c.c.以上水」，以幫助尿酸排泄。

更多三立新聞網報導

禁慾恐傷身！醫揭30歲男「每週適當DIY頻率」 過量小心出血

台灣年總工時破2000「遠超日韓」週休三日連署通過 勞動部12/7前須回應

吃飽就不舒服？營養師推「低腹敏飲食」三餐下來不脹氣

98％父親「驗出小孩非親生」！這國綠帽連爆 官員籲別再驗了

